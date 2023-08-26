盤點世界4大最危險地方！這湖一碰即石化　巴西島竟有43萬條毒蛇

世界上有些地方因其極端的環境和危險的條件而聞名，除了對人類之外，對這個生境內的動物都會造成很大的生命危險。以下就為大家盤點世界4大最危險地方，有傳在巴西的一個小島上竟然生活著43萬條毒蛇或以上，一個看似美麗的紅湖只要一踏入便會面對「石化」的危機，以下地方去旅行的話隨時出事！



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第1大危險地方｜俄羅斯 堪察加半島死亡谷 - 動物離奇倒斃

位於俄羅斯遠東地區的堪察加半島（Полуостров Камчатка）長1,250公里，面積472,300平方公里。地形多山，中部有山脈，半島上共有28座火山，其火山群為俄羅斯的世界遺產。然而半島上還有一個為人所知的「死亡谷」，長2,000米僅寬100-300米，也被稱為「動物墳墓」，很多人類走進去自此走不出來。

山谷地勢非常崎嶇、怪石嶙峋，三面環山，只得一面與外界相通。多年來不少野生動物如野狼、棕熊、野狗、野豬等，在走進該山谷後都相繼死亡，令地上遍布白骨，畫面非常淒慘。成為「死亡谷」的原因是因為山谷谷式有含硫的岩層，純硫裸露而充滿了有毒的氣體硫化氫，有毒氣體在幾分鐘之內就會把動物殺死。

第2大危險地方｜喀麥隆 尼奧斯湖 - 一夜滅村災難

位於喀麥隆西北部的尼奧斯湖（Lake Nyos）是一個火山湖，湖泊下方便是活火山，長2公里，寬1.2公里，湖面位處海拔1,091公尺。那為什麼火山口湖會成為一大危險？那是因為岩漿活動所釋出的氣體會在流動緩慢的湖底積聚，形成高濃度的甲烷和二氧化碳水層，只要濃度累積到一定程度，就有可能產生噴發，對大範圍內的人類和動物造成危險。

United States Geological Survey

在1986年尼奧斯湖曾發生一場大型災難，該湖湖水突然噴發，噴發速度達每小時100公里，充斥著高濃度甲烷和二氧化碳的高密度雲氣迅速籠罩半徑超過23公里內的範圍，雲氣在高達120米形成了約50公尺厚的雲層，雲氣沿著地形往山下沉降，事件令該處約1,700人因窒息死亡，牛、羊、鳥類也死亡數千隻以上，最終尼奧斯湖在2008年成為了《健力士世界紀錄》上世界上最致命的湖泊。

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第3大危險地方｜坦桑尼亞 納特龍湖 - 致命石化紅湖

納特龍湖（Lake Natron）又被稱作「地球上的冥湖」，是坦桑尼亞北部的鹼水湖，位於東非大裂谷東部，毗鄰肯亞邊境。這個湖的水深不足3米，水溫卻可高達60°C，湖水不斷蒸發導致含有高濃度的礦物質。納特龍湖面呈現出鮮紅的顏色，但在美麗的紅色背後原因，其實是來自攜帶多種色素的微生物。

受到火山活動影響，湖水中含有大量的碳酸鈉，使湖水呈現強鹼性。加上湖面的高度反射，讓飛行的動物受到吸引而衝入水中，但在離開水面後，湖水中的碳酸鈉結晶會令接觸湖水的動物「石化」無法動彈，最後在湖邊維持原來的姿勢死去。

第4大危險地方｜巴西 大凱馬達島 - 恐怖毒蛇海島

不少人對蛇都有著恐懼，尤其一口可使人致命的毒蛇，更是讓人敬而遠之。位於巴西的大凱馬達島（Ilha da Queimada）又稱蛇島，也被視為「世界上最危險的島嶼」之一。島嶼佔地43公頃（43萬平方米），位於巴西聖保羅東南方的大西洋海域，距離聖保羅市35公里。

看起來遠離塵囂、景色宜人的地方，卻居住著非常多的毒蛇，這裡是稀有品種金黃矛頭蝮蛇（the golden lancehead）的毒蛇棲息地，以往曾有人估計全島有43萬條蛇，每平方米會出現1-5條蛇，不過近年有人指出島上的資源不足支持43萬條蛇的生存，因此推測實際數量少得多。

在2015年有爬蟲學家在Discovery Channel上發表推測，估計島上當中約有2,000-4,000條以上的金黃矛頭蝮蛇。而這種蛇的毒性驚人，毒性是一般毒蛇的數倍，人和動物遭到蛇咬後會腦出血、腎衰竭，甚至連皮膚都被腐蝕，堪稱最毒蛇種之一。為了安全起見，除了科研人員可在醫生的陪伴下登島之外，巴西政府禁止任何人士登上大凱馬達島。