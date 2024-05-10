政府工｜14份筍工月薪21.5-79K　康文署二級助理館長零經験26K

一年又過咗4個月，踏入5月中，正所謂魚唔過塘唔肥，大家是時候跳出自己框框，轉工跳槽加人工。政府近日又釋出多份招聘，今次《開罐》精選了八大部門的筍工，當中最重手是文化體育及旅遊局，７個部門都請經理，月薪還高達70K以上，相當令人心動！



資料圖片

【政府工1.政府統計處-統計助理（普查策劃科(二)及物價統計科） 】

月薪:$21,500

截止日期 : 23/05/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) (i) 持有香港統計學會頒發的統計學普通證書，或同等學歷，並具有兩年統計工作的實際經驗；或

(ii) 持有香港統計學會頒發的統計學高級證書，或同等學歷；或

(iii) 持有香港認可的專上院校頒發經評審的統計學、數據科學或有關學科副學士學位或高級文憑，或同等學歷 ；以及

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

職責:

(1) 利用統計軟件進行數據處理及分析；

(2) 編製簡單電腦程式及應用電腦軟件，以進行統計工作；

(3) 編製統計圖表及報告書；

(4) 協助測試統計工作電腦系統；

(5) 為統計調查及／或日常運作提供支援；

(6) 負責統計調查問卷的編碼、審核及數據輸入工作；及

(7) 執行其他與統計相關的工作。

聘用條款:

(1) 獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，為期約6至12個月。續約與否視乎受聘人的工作表現及屆時本處的服務需要而定。

(2) 工作地點：政府統計處的任何辦公地點。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格 [G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取。

(b)該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk)下載。

(c)以親身或郵寄方式遞交的申請，須將已填妥的申請表格，連同學歷的證書和修業成績表副本及／或技術資格的證書和修業成績表副本，送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓22樓政府統計處普查行政組。請在信封面註明「申請統計助理職位」。

(d)申請人亦可透過公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須把學歷的證書和修業成績表副本及／或技術資格的證書和修業成績表副本送達上述聯絡地址。請在信封面和文件副本上註明「申請統計助理職位」及網上申請編號。

【政府工2.懲教署-合約多媒體助理編導 】

月薪：$37,585

截止日期 :23/05/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) (i) 持有香港的大學所頒授主修電影及電視／多媒體設計／數碼媒體／新聞及傳播／創意媒體的學士學位或具備同等學歷；並具有至少兩年從事電視節目、電影或社交媒體視訊製作的工作經驗；或(ii) 持有香港的專上院校頒授主修電影及電視／多媒體設計／數碼媒體／新聞及傳播／創意媒體的經評審副學士學位或獲認可的高級文憑，或具備同等學歷；並具有至少五年從事電視節目、電影或社交媒體視訊製作的工作經驗；及

(b) DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等學歷；及

(c) 有製作影片的技術和經驗，例如撰寫劇本、拍攝及使用圖像設計及影片編輯軟件，例如Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、Adobe Premiere Pro, After Effect, Audition及Final Cut Pro。熟悉使用3D動畫製作軟件，例如Cinema 4D, Autodesk、3DS Max、Autodesk Maya、Blender 或 ZBrush則更佳；以及

(d) 能書寫流暢中英文和操流利粵語及英語。

職責:-

(a) 策劃及設計社交媒體傳訊內容，包括資料搜集、概念構思及稿件撰寫；

(b) 協助製作多媒體視訊，包括撰寫劇本、拍照、拍攝、錄音、剪接、動畫製作及其他與製作有關的職務；

(c) 集思廣益以及發揮創意，將想法概念轉化為視覺圖像和設計；

(d) 為社交媒體傳訊及其他項目（包括但不限於行動應用程式版面、線上橫額、紀念品、背景、宣傳傳單和海報等）製作美術／平面／資訊圖表；

(e) 為各個社交媒體平台提供技術支援，甚至協助管理和營運社交媒體平台；以及

(f) 執行其他指派職務。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任兩年。

申請方法

互聯網✔️

郵寄✔️:

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人必須將已填妥的申請書送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組。請在信封面上註明「申請合約多媒體助理編導職位」。

【政府工3.文化體育及旅遊局-高級經理(商業內容開拓)】

月薪: $75,585

截止日期 :23/05/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有由本港大學頒授的工商管理、市場學、傳播、媒體研究或相關學科學士學位，或具備同等學歷；

(b) 取得中學會考或DSE中英文科第3級或以上的成績或同等學歷；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少十年有關商業內容開發、內容行銷及／或社交媒體行銷或相關範疇的全職工作經驗，其中最少三年擔任管理層或更高職位。曾接觸國際商務營運或環境更佳；

(d) 中英文書寫能力良好，能操流利英語、粵語及普通話；

(e) 精通應用軟件，包括中英文文書處理、Excel和PowerPoint；以及

(f) 具良好的解難、分析、組織和溝通技巧，能獨立工作。

職責:

(a) 制定和推行計劃，以便透過國際交流推廣和促進文創產業的商業內容開拓工作；

(b) 策劃和籌辦業界考察團和海外展演，開拓內地和海外市場的機遇，以助發展和推廣文創產業；

(c) 會見或到訪香港及海外的協會／公司，以探討文創產業的跨界別、跨領域及跨地區合作機會；

(d) 協調和支援與營造商業生態圈相關的後勤安排，以提升文創產業的商業內容流通；

(e) 為文創產業物色和評估產業化和商業化的潛在機會；

(f) 推廣新的創意商業內容價值，申請資助，並管理以概念驗證模式運作的項目；以及

(g) 執行獲指派的其他職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請人必須以申請表格，即通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可在民政諮詢中心或勞工處就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格連同(i)學歷(包括中英科成績，學位證書及正式的修業成績表)及(ii)工作證明副本，必須於截止申請日期或之前送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局創意香港規劃及發展科。請在信封面註明所申請職位的名稱。

(c)申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前，把相關文件副本(上述)，郵寄到上述聯絡地址或電郵至recruitment@createhk.gov.hk。請於信封面(如以郵寄遞交)或電郵內(如以電郵遞交)，及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

【政府工4. 文化體育及旅遊局( 創意香港)- 高級經理(設計)】

月薪： $75,585

截止日期 : 23/05/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 取得中學會考或DSE中英文科第3級或以上的成績或同等學歷；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少十年在設計業或時裝業相關的大型機構/組織/企業中有關市場推廣、公關、企業傳訊和活動管理的全職工作經驗，其中最少三年擔任管理層或更高職位。曾在政府、半官方機構或公營服務界別負責項目管理工作更佳；

(d) 中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語；

(e) 精通應用軟件，包括中英文文書處理、Excel和PowerPoint；以及

(f) 具良好的解難、分析、組織和溝通技巧，能獨立工作。

職責:

(a) 與設計業的創意機構、專業協會、業界人士和其他持份者，以及政府機關和非政府組織建立網絡和維持聯繫，並協助總監(設計)策導他們舉行／籌辦有利推廣相關創意界別的項目；

(b) 協助總監(設計)推動業界考察團及海外展演，以開拓內地和海外市場，培育並推廣香港設計業；

(c) 解答設計業項目主辦者就「創意智優計劃」資助申請的方向及相關事宜的查詢；

(d) 在高級官員要為轄下創意界別出席／主持「創意智優計劃」獲批項目的活動時提供支援，例如進行活動前評估、視察場地、擬備簡介資料等；

(e) 協助總監(設計)統籌「香港時裝設計周」等大型盛事及活動的策劃與籌備工作(例如物色潛在合作商家、評估商家表現並即時向總監(設計)提供建議／意見、審核官方招標文件等)；

(f) 整理並提交與上述職務和職責事宜相關的定期及非定期報表；以及

(g) 執行獲指派的其他職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請人必須以申請表格，即通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可在民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格連同(i)學歷(包括中英文科成績、學位證書及正式的修業成績表)及(ii)工作證明副本，送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局創意香港規劃及發展科。請在信封面註明所申請職位的名稱。

(c )申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前，把相關文件副本(上述)，郵寄到下述聯絡地址或電郵至recruitment@createhk.gov.hk。請於信封面(如以郵寄遞交)或電郵內(如以電郵遞交)，及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

【政府工5.文化體育及旅遊局(創意香港)-高級經理(電影製作)】

月薪：$79,930

截止日期 :23/05/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷，並具備最少十年有關電影或電視行業的製作、融資、市場或推廣的工作經驗，其中最少七年擔任過在電視節目製作/香港商業發行的本地長片的執行監製/監製/製作統籌/製片經理的工作；

或

具備最少十五年有關電影或電視行業的製作、融資、市場或推廣的工作經驗，其中最少十年擔任過在電視節目製作/香港商業發行的本地長片的執行監製/監製/製作統籌/製片經理的工作；(曾在政府、半官方機構或公營服務界別中負責撥款或項目管理工作更佳)

(b) 取得中學會考或DSE中英文科第2級或以上的成績或同等學歷；

(c) 中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語；

(d) 精通應用軟件，包括中英文文書處理、Excel和PowerPoint；以及

(e) 具良好的策略規劃、組織、溝通、解難和分析技巧，能獨立並在緊迫的時間內完成工作。

職責:

(a) 協助制定策略和政策，促進電影和電視製作的發展；

(b) 協助與電影業協會聯繫，管理「電影發展基金」（「基金」）與促進電影製作相關的事宜；

(c) 協助擬訂推廣計劃，吸引亞洲和歐洲國家與香港合拍電影；

(d) 就接獲的資助申請／優化「創意智優計劃」資助申請項目，協助為電視業潛在申請者提供便利；

(e) 管理「電影製作融資計劃」和相關放寬計劃、「薪火相傳計劃」、「歐亞文化交流電影製作資助計劃」，以及「開拓內地電影市場資助計劃」等「基金」轄下資助計劃，當中包括審核申請、擬備文件供基金審核委員會／香港電影發展局批准申請、擬備評估／進度／項目完成報告，以及監督項目進度；以及

(f) 執行獲指派的其他職務。

聘用條款：

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請人必須以申請表格，即通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可民政諮詢中心或勞工處就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格連同(i)學歷(包括中國語文及英國語文科成績,學位證書及正式的修業成績表)及(ii)工作證明副本，送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局創意香港規劃及發展科。請在信封面註明所申請職位的名稱。

(c)申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須把相關文件副本(上述)，郵寄到上述聯絡地址或電郵至recruitment@createhk.gov.hk。請於信封面(如以郵寄遞交)或電郵內(如以電郵遞交)，及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

【政府工6.文化體育及旅遊局（創意香港）-高級經理(電影推廣及促進)】

月薪：$79,930

截止日期 :23/05/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有由本港大學頒授的傳播、公關、市場學或相關學科學士學位，或具備同等學歷；

(b) 取得中學會考或DSE中英文科第3級或以上的成績或同等學歷；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少十二年在項目策劃、活動管理、公關/公共事務及/或企業傳訊/市場推廣的全職工作經驗，其中最少八年擔任管理層或更高職位，具備關於電影/娛樂業的經驗更佳。在取得相關學歷後的十二年工作經驗中，具備最少六年擔任舉辦電影推廣或文化活動及/或帶領考察團相關管理職位的豐富經驗；

(d) 具備良好的中英文書寫能力，能操流利粵語、普通話及英語；

(e) 精通應用程式軟件,包括英文及中文文書處理、Excel和PowerPoint；以及

(f) 具良好的領導、溝通及人際技巧，優秀的策略規劃及組織技巧，能獨立和在壓力下工作。

職責:

(a) 協助與香港電影業一同制定電影節和宣傳的策略，提高香港電影和人才在各地的知名度；

(b) 就參與海外和內地的電影節／活動策劃和舉辦考察／宣傳活動；

(c) 物色和聯絡潛在合作對象，制定考察／宣傳活動的預算、內容和宣傳計劃，並檢視活動成效；

(d) 與駐各地的經濟貿易辦事處聯絡和合作，在海外和內地推廣香港電影；

(e) 就考察和宣傳活動擬定採購貨品及服務的規格要求，並監督採購工作；

(f) 監督考察／宣傳活動的後勤安排，並在活動期間協調現場的支援工作；

(g) 制定和落實各項策略，拓展香港電影的觀眾羣；以及

(h) 執行獲指派的其他職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請人必須以申請表格，即通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可在民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格連同(i)學歷(包括中英文科成績,學位證書及正式的修業成績表)及(ii)工作證明副本，必須送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局創意香港規劃及發展科 。請在信封面註明所申請職位的名稱。

(c)申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須把相關文件副本(上述)，郵寄到上述聯絡地址或電郵至recruitment@createhk.gov.hk。請於信封面(如以郵寄遞交)或電郵內(如以電郵遞交)，及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

【政府工7.文化體育及旅遊局 （創意香港）- 高級經理(知識產權促進) 】

月薪:$75,585

截止日期 :23/05/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有由本港大學頒授的工商管理、市場學、法律研究或相關學科學士學位，或具備同等學歷；

(b) 取得中學會考或DSE中英文科第3級或以上的成績或同等學歷；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少十年有關知識產權創造，知識產權授權，知識產權製作及/或知識產權貿易或相關範疇的全職工作經驗，其中最少三年擔任管理層或更高職位；

(d) 中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語；

(e) 精通應用軟件，包括及中英文文書處理、Excel和PowerPoint；以及

(f) 具良好的解難、分析、組織和溝通技巧，能獨立工作。

職責:

(a) 制定和推行計劃，為文創產業建設和維持文化知識產權業務生態圈；

(b) 探尋為文化知識產權業務提供支援的良好做法；

(c) 為文創業界提供支援，推動知識產權的創造和促進知識產權的生產及貿易；

(d) 為文創業界提供協助，優化業界的知識產權，以開拓商機／商品化機會並透過知識產權貿易締造經濟價值；

(e) 為文創產業尋求和評估潛在的知識產權授權機遇；

(f) 統籌和支援與舉辦盛事及活動相關的後勤安排，為文創產業促進和推動知識產權的創造及生產；以及

(g) 執行獲指派的其他職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請人必須以申請表格，即通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可在民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格連同(i)學歷(包括中英文科成績,學位證書及正式的修業成績表)及(ii)工作證明副本，送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局創意香港規劃及發展科。請在信封面註明所申請職位的名稱。

(c)此外，申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前，把相關文件副本(上述)，郵寄到上述聯絡地址或電郵至recruitment@createhk.gov.hk。請於信封面(如以郵寄遞交)或電郵內(如以電郵遞交)，及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

【政府工8.文化體育及旅遊局（創意香港）— 高級經理(公共關係及社交媒體) 】

月薪:$75,585

截止日期 :23/05/2024 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a) 持有由本港大學頒授的傳播、市場學、英國語言、中國語言、翻譯或相關學科學士學位，或具備同等學歷；

(b) 取得香港中學會考或DSE中英文科第3級或以上的成績或同等學歷；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少十年有關媒體、公關、廣告或市場傳訊的全職工作經驗，其中最少三年擔任管理層或更高職位，。曾從事數碼市場推廣工作，又或曾在政府、半官方機構或公營服務界別工作更佳；

(d) 中英文書寫能力良好，能操流利的英語、粵語及普通話；

(e) 精通應用軟件，包括中英文文書處理、Excel和PowerPoint。具備操作影音拍攝儀器和軟件應用的經驗更佳；以及

(f) 注重細節，積極主動，具說服力，能夠獨立處事並在高壓和限期緊迫的情況下工作，具備出色的解難、分析、組織和人際技巧。

職責:

(a) 協助總監(公共關係及社交媒體)，就文創產業發展處(文創處)及香港創意產業的整體推廣與市場宣傳事宜，推行政策和策略；

(b) 根據議定的政策及策略推行項目及活動，以推廣和宣傳文創處及香港創意產業，包括但不限於線上及線下推廣和社交媒體活動；營運文創處的社交媒體帳戶(包括創意香港／文創處的現有帳戶和將為文創處開設的新帳戶)，以及適時回應傳媒及公眾在社交媒體上的查詢或反饋，並就社交媒體上的指控作出澄清；

(c) 擬備文創處各類市場推廣及社交媒體材料的內容，並與設計及印刷／製作公司就製作有關材料的事宜聯絡；與文化體育及旅遊局(文體旅局)和其他政府決策局／部門聯絡，以在不同渠道宣傳文創處及文創處的項目或活動；以及就營運文創處的網站、統一和適時更新網站內容等工作，與文創處資訊科技組協調；

(d) 為「創意智優計劃」獲款機構提供意見和支援，助其制訂和推行獲批項目的宣傳方案，以及撰寫獲批項目的宣傳文稿，又或編輯由文創處或獲款機構為該等項目編製的宣傳文稿；

(e) 統籌文體旅局和文創處高級官員參加╱主禮活動和出席媒體採訪的禮儀及後勤支援，並就所有與新聞相關的事宜與文體旅局新聞組及政府新聞處聯絡；

(f) 監督經理(公共關係及社交媒體)執行行政及推廣職務；以及

(g) 執行獲指派的其他職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請人必須以申請表格，即通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可在民政諮詢中心或勞工處就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格連同(i)學歷(包括中英文科成績,學位證書及正式的修業成績表)及(ii)工作證明副本，必須送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局創意香港規劃及發展科。請在信封面註明所申請職位的名稱。

(c) 申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前，把相關文件副本(上述)，郵寄到上述聯絡地址或電郵至recruitment@createhk.gov.hk。請於信封面(如以郵寄遞交)或電郵內(如以電郵遞交)，及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

【政府工9.文化體育及旅遊局（創意香港）-高級經理（研究） 】

薪酬:港幣79,930元

截止日期 :23/05/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有由香港大學頒授的經濟學、工商管理、統計學或相關學科學士學位，或具備同等學歷；

(b) 取得中學會考或DSE中英文科第3級或以上的成績或同等學歷；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少十年有關定量和定性調研相關範疇上的全職工作經驗，其中最少六年擔任管理層或更高職位。曾在政府、半官方機構或公營服務界別負責項目管理工作更佳。熟悉香港文化和/或創意產業，並對相關的調研和統計有深入瞭解者將會被優先考慮；

(d) 中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語；

(e) 精通應用軟件，包括中英文文書處理、Excel和PowerPoint；以及

(f) 具良好的分析、數理、組織、解難、溝通和報告撰寫技巧，能獨立工作。

文體旅局（創意香港）-高級經理（研究）

職責:

(a) 策劃、制訂、委託進行和進行與創意產業相關的統計工作／研究項目；

(b) 制定與創意產業相關的年度開放數據計劃及空間數據計劃，並監督在「資料一線通」網站及「空間數據共享平台」入門網站上，向公眾發放機讀式數據集及空間數據集的工作；

(c) 整合和更新創意香港轄下「創意智優計劃」及「電影發展基金」的撥款數字和獲資助項目主要績效指標；

(d) 就各項政府措施提供研究資料，包括與創意產業相關的詳細研判／評估及建議；

(e) 就香港及海外創意產業的相關事宜，草擬研究報告、簡介或發言稿，供上級參考和使用；

(f) 協助尋找和評估最新的研究方法和技術，供研究科採用，以進行切合文創產業發展處運作需要的專案研究及調查；以及

(g) 執行獲指派的其他職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請人必須以申請表格，即通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可在民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格連同(i)學歷(包括中英文科成績,學位證書及正式的修業成績表)及(ii)工作證明副本，必須於截止申請日期或之前送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局創意香港規劃及發展科。請在信封面註明所申請職位的名稱。

(c)申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須把相關文件副本(上述)，郵寄到上述聯絡地址或電郵至recruitment@createhk.gov.hk。請於信封面(如以郵寄遞交)或電郵內(如以電郵遞交)，及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

【政府工10.環境保護署-減廢主任】

月薪：$47,915

截止日期 :24/05/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的相關科學或工程科目的學士或以上學位，或具備同等學歷;

(b) 於取得上述學歷後具備最少四年在減廢、再造／回收、廢物設施管理或其他相關領域的全職工作經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科成績達第3級或以上，或同等成績；

(d) 具備良好的中、英文寫作能力，能操流利英語和粵語及通曉普通話；以及

(e) 具備蒐集資訊、建立關係網絡及發表簡報的知識和經驗。

職責:

(a) 協助制定和實施推動減廢、廢物源頭分類和乾凈回收的策略，以及加強社區回收的支援;

(b) 策劃和監督為屋苑、住宅大廈、鄉村和其他處所就實踐減廢和乾凈回收提供實地支援的外展服務；

(c) 策劃和舉辦有關廢物源頭正確分類和乾淨回收的公眾教育和宣傳活動；

(d) 支援和執行有關發展社區回收網絡設施的招標工作；

(e) 支援社區回收網絡設施的管理工作；

(f) 處理公眾查詢和投訴；

(g) 督導初級職員的日常工作; 以及

(h) 執行管理層指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請書G.F. 340（Rev. 7/2023） 可於民政諮詢中心或勞工處就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達九龍九龍灣常悅道11號新明大廈5樓環境保護署減廢及社區回收組（經辦人：行政主任(減廢及社區回收)3） ，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

【政府工11.司法機構(行政支援部)-合約執行官】

月薪 : $40,000

截止日期:27/05/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 申請人須持有法律學位，並考取二級榮譽或以上成績，或同等學歷，以及取得法律專業證書。申請人如將於2024年夏季取得法律專業證書亦可申請。

(b)申請人亦須即將開始大律師或律師的實習期，或正在進行或已經完成有關實習期，而其在取得專業資格後的執業經驗，一般應不多於一年。

(b) 具備講、閱讀和書寫中文的能力更佳；及

(c) 申請人必須是香港特別行政區永久性居民。

職責:

(a)獲取錄的申請人將被指派在高等法院原訟法庭法官的監督下工作至少 3 個月。

(b)按法官指示進行法律研究工作、擬寫筆記、備忘錄及其他文書；應法官要求編輯和校對判案書擬稿或其他文書；協助擬寫案件新聞摘要和案情摘要，以及為法官的對外活動（包括法律研討會、講座和會議）擬備筆記和材料。

聘用條款:

獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘任，為期 3 個月，期滿後司法機構可酌情續聘，惟累計不超過 12 個月。

工作時數：每周44小時全職工作（包括用膳時間），間中或須不定時工作。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

(a)申請表格可向高等法院地下詢問處，或區域法院、土地審裁處、勞資審裁處、小額錢債審裁處及各裁判法院的總務室索取。該表格也可從司法機構網站(https://www.judiciary.hk/zh/other_information/recruit_ad.html)下載。

(b)申請表格須於2024年5月27日或之前送抵香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座3樓司法機構政務處行政支援部。信封面請註明「申請合約執行官」。申請的提交日期將以信封上所示的郵戳日期為準。申請人應在申請表上清楚述明其在有關行業的工作經驗及該等工作的性質。

(c)申請人亦須提供至少一份學術推薦書和一份來自其（過去或未來的）實習大律師導師或監督合夥人的推薦書，以支持其申請。同時亦須提供諮詢人的姓名和聯絡資料（即電郵地址／通訊地址及電話號碼）。

(d)申請人所列出的諮詢人，必須能夠對申請人作為律師／實習律師的能力，以及其他與合約執行官職位有關的事宜，提供第一手的意見。

【政府工12.康樂及文化事務署(文物修復辦事處) - 二級助理館長(文物修復) 】

月薪：$26,300

截止日期 :17/05/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或同等學歷，並主修以下其中一個相關學科：文物修復學、應用化學／化學、材料科學、材料工程，或同等學科；以及

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績及在中文運用試卷中取得「一級」成績，或具同等成績。

職責:

(1) 協助保存及修復博物館文物；

(2) 監察博物館文物之保存環境；

(3) 檢視及記錄博物館文物狀況；

(4) 對博物館文物和修復物料進行科學分析、測試及研究；及

(5) 協助執行修復及保存工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

(a) 申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政諮詢中心或勞工處就業中心索取。 該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk/ tc_chi/recruit/application/331.html) 下載。

(b) 申請人須把填妥的申請表格，遞交或郵寄至九龍尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館4樓417 室文物修復辦事處 。請在信封面上註明「申請非公務員合約二級助理館長（文物修復）職位」。

(c) 由於招聘部門可以訂立篩選準則，甄選條件較佳的應徵者，申請人須在申請表格上清楚填寫全部就業情況及學歷詳情(包括註明其學士學位或同等學歷的主修學科)。其在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用和英文運用)的成績亦應包括在內。

【政府工13. 地政總署-技術主任(製圖)】

月薪: $24,380起

截止日期 :13/05/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)持有香港任何一所理工大學╱理工學院、香港專業教育學院或科技學院╱工業學院頒發的電腦輔助製圖、數字測圖或地理信息文憑╱高級證書，或具備同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即DSE或中學會考，中英文科，取得「第2級」或以上成績，或具備同等資格；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)擬備彩色地圖、圖則、影像地圖、圖表及其他各類圖則；

(b)收集、編製和處理數據；

(c)保存辦公室記錄和編製生產統計數字；

(d)保存地籍、製圖及相關的數據庫；

(e)參與電腦系統的管理和設計工作；以及

(f)在地圖產品的銷售和推廣方面提供顧客服務。

薪酬:

總薪級表第9點(每月港幣24,380元)至總薪級表第22點(每月港幣47,795元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

(a) 申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 已填妥的申請表格，連同有關證書、修業成績表及工作證明副本(例如:就職證明及薪金證明)，送達香港北角渣華道333號北角政府合署21樓地政總署聘用組，信封面須清楚註明「申請技術主任(製圖)職位」。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把有關證書、修業成績表及工作證明副本(例如:就職證明及薪金證明)寄交以上的聯絡地址，信封面須清楚註明「申請技術主任(製圖)職位」及網上申請編號，並在文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

【政府工14.選舉事務處-選舉助理】

月薪 $29,220

截止日期: 16/05/2024 23:59:00

詳情即睇👉👉👉政府工｜選舉事務處請選舉助理 任何學位+零工作經驗月薪$29,220