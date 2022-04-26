日本男星妻夫木聰日前在Instagram上載多張跟梁朝偉的合照，兩大男神同場即時引起網民暴動，梁朝偉黃色上衣加一頭短髮的造型相當減齡，更滲出陣陣少年感。不少網民直指梁朝偉神顏回春，看上去不比妻夫木聰老很多。其實香港不少男星人到中年才散發魅力，以下7個型到核爆的港產中佬，大家又點睇？



妻夫木聰日前在IG貼出跟梁朝偉合照，尤如一個小粉絲。（妻夫木聰Instagram）

妻夫木聰在IG貼文中更表示難以置信，「夢想有一天可以一起演戲」，標籤中也大讚梁朝偉「從沒遇過擁有如此美麗心靈的人」。不少網民都指朝偉顏值回復大勇，跟妻夫木聰年紀雖然相差一截，但樣子也絶不比下去。

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特首選舉唯一候選人李家超，與他共事5年的前保安局長黎棟國表示，他其實有一個隱藏版花名：「頁問」。黎棟國指出，李家超會細閱每份政策文件，如發現有問題便「每一頁都問」，因此又被稱為「頁問」。有時看到有些明星，腦海中第一時間出現的，不是對方的本名，反而是他的花名。到底香港有哪些名人，真名跟花名對調都不覺得突兀？👉李家超有新外號「頁問」 13個名人抵死花名