Do姐與山下智久全英文交流被讚犀利　14個英文超晒班的香港藝人！

Do姐鄭裕玲去年年底於商台節目《口水多過浪花》中開咪宣佈自己離巢的消息,不過就明言並非退休。日前(29日)Do姐正式開設YouTube channel 《The Do Show》,繼第一集邀請了多年老拍檔周潤發之外,昨日(5日)節目的第二集Do姐更邀請到日本巨星山下智久、新木優子接受訪問。



(YouTube The Do Show 截圖)

於《The Do Show》第二集中,Do姐邀請到為電影《看不見聽不見也愛你》來港宣傳的主演藝人山下智久和新木優子接受訪問,當中與山P進行訪談時更以全英語進行交流,令一眾網民都感到驚奇,指「Do 姐英文幾流利」。翻查資料,Do姐當年就讀聖加大利女書院小學部和德望學校中學部,在校時成績優異。英國語文科更在當年香港中學會考中取得A級成績。因此用全英文進行交流對Do姐來說實在是小菜一碟。

其實香港不少明星的語文底子都相當好,像早前MIRROR 12子接受大量海外傳媒訪問宣傳英文單曲《RUMOURS》,Ian(陳卓賢)就化身了英語擔當,以流利英語表達MIRROR的願景,希望可以讓更多不同地方的人認識廣東歌。除了他倆外,在香港還有以下talk得英文的明星!

【梁朝偉】

Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》推出2分鐘電影預告,飾演男主角尚氣父親「文武」的梁朝偉霸氣現身。預告片由梁朝偉親自擔任旁白,8句旁白字正腔圓,幾乎聽不出港式口音,「I trained you,so the most dangerous man in the world couldn't hurt you.」。

【謝安琪】

港大畢業、主修美國研究的謝安琪,於2012年以華裔歌手身份出席百老匯歌舞劇《珍愛沉默的眼淚》首映禮,接受訪問時大騷流利英語。

【謝霆鋒】

謝霆鋒在內地真人騷《點讚!達人秀》擔任評判,由於節目有兩位分別來自美國和加拿大的參賽者,謝霆鋒即雙聲道大晒流利英文,還幫在場嘉賓即時做傳譯,獲得網民激讚。

【陳奕迅】

歌神陳奕迅中學時期曾經在英國留學逾10年,學得一口發音標準的流利英文,加上英國腔濃厚。早於2014年,他獲母校英國Kingston University頒授Honors Degree of Arts榮譽博士時,用流利的英語致辭及分享感受。

【李施嬅】

畢業於加拿大多倫多大學的李施嬅,曾接受CNA訪問時用流利英文回答,也曾於無線劇《金宵大廈》中大晒英文,她用富有感情的聲線讀出Joe Massocco的詩句「Years fly...friends die...and you never know when you'll say your last goodbye.」。

【朱千雪】

自小移民去加拿大的朱千雪,英文流利的程度不用質疑,她在無線明珠台節目《酒遍全世界》 大晒超流利英文,人靚聲甜,加上用英文講出詳細的食評,令人眼前一亮。

【岑麗香】

出生於加拿大的岑麗香,講英文自然難不倒她,她曾以全英文接受外國媒體訪問,如果只聽聲根本不知道她是香港演員。

【麥明詩】

「十優港姐」、英國頂尖學府劍橋大學法律系畢業的麥明詩,當選港姐冠軍後曾接受英文媒體《南華早報》訪問時全程以英文交流,溝通無礙。除此以外,麥明詩劇集拍攝《賭城群英會》時也有擔任英文老師教過英文教學影片。

【張曦雯】

曾於美國定居、無線明珠台主持出身的張曦雯,英文能力不容置疑,她曾因打機時狂講英文粗口而被網民大讚真性情。她更在劇集《飛虎之雷霆極戰》中飾演一個外國特工,說起英文對白簡直像個外國人。

【徐子珊】

曾留學美國加州大學戴維斯分校的徐子珊,曾以全英文拍攝個人頻道的YouTube影片,題為「AskKateTsui」,用英文回答網民提出的問題,她的英文明顯帶點美式口音,語調輕快,令人大感驚訝。

【鄧紫棋】

演藝學院出身的G.E.M.,她曾接受外國電視台訪問時大晒流利英文,更用英文教主持人擺pose自拍。另外她於2018年曾現身擔任美國太空總署「Breakthrough」頒獎禮,踏入紅地毯時即用流利英語對答,毫不怯場。

【陳凱琳】

港姐冠軍陳凱琳年幼時與家人移居加拿大的溫哥華,在2013年畢業於西門菲沙大學。近年為人母後減產拍劇,2021年10月卻加入明珠台《Love Matters,With Grace》做主持,連TVB總經理曾志偉都讚她英文講得好。