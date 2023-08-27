的士司機大爆接載江湖人士6大優點！原來勁有禮貌仲有意外好處？

的士司機每天都會遇到各種不同的人，有不同的種族、有不同的職業、有不同的年齡，有些比較豪爽，有些比較保守，司機們心中也會對客人存在不同喜好。近日一名的士司機在討論區上分享自己的「喜好」，列出6大優點盛讚江湖人士其實才是「好客人」，更是江湖味愈濃愈正？！



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一位的士司機網民在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上發帖，詢問各位同為的士司機的師兄弟，會不會像自己一樣「愈來愈鍾意接載江湖人士」。而他所講的江湖人士並非「最低級無禮貌既死𡃁仔𡃁妹」，而是那種說話客氣，江湖味甚濃的「高級會員或頭目」。他也列出了以下的6大共同特徵和優點：

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第一｜路線隨司機決定

前往一個目標地可能有多於一條以上的路線，在不同的時間選擇不同的隧道、路線，走哪裡才不塞車，也是一種學問。不過因為隧道費各異，司機通常也會詢問乘客要走哪一條路或隧道。不過發帖網民就指江湖大哥十分豪邁，「路線任你行，最緊要唔塞車最緊要快」，無疑可以讓司機憑經驗選擇一條「最快的道路」，讓司機盡展所長！

第二｜落車必有貼士

相信不會有任何司機討厭豪爽的客人！網民表示江湖大哥「落車一定有醒」，意味著只要讓大哥在車程坐得舒舒服服，一定會有貼士收，或者隨時闊綽得多賺一個錶頭，絕對是接載他們的意外好處！

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《古惑仔》劇照

第三｜不計較車費

有豪爽的客人當然也有較為計較的客人，上車、落車時講價已是常有的事，不過網民認為江湖人士「好多都送埋啲朋友或女友返屋企」，而且完全不計較車費！

第四｜拒絕慢車

江湖人士總讓人不敢怠慢的感覺，如果在趕時間遇著一位揸慢車的司機，耽誤江湖要事就不好了。網民就表示江湖大哥「唔鍾意慢車，越快越好」，快手接載完又可以再做下一單生意，相當爽手！

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第五｜江湖人士好有禮貌

江湖人士一般給人的印象都是無禮貌，不過網民就指他們雖然粗聲粗氣，不過其實對人好有禮貌，與他們的外表和印象都不太一樣。如果想要一位參考對象的話，差不多就是《古惑仔》系列電影內的蔣天生，在文質彬彬的形象，誰會想到他是鼎鼎大名的江湖頭目？

《古惑仔》劇照

第六｜同仇敵愾

有些乘客喜歡與的士司機聊天，網民表示「只要你捉到佢哋有興趣鬧嘅嘢，佢哋全程車都好奔放咁喪鬧，想停都停唔到」，載客還可以順便感受一下江湖人士的魄力，非常特別。

樓主根據以上的6大優點，表示愈來愈喜歡接載江湖人士，坦言「真係越嚟越鍾意去上海街、砵蘭街或佐敦尖咀一帶遇下佢哋，因為我覺得呢啲先係真性情真漢子」，更反嘲「對面海既金鐘上羅便臣道都要出單，又要找足，又要懷疑你行錯路嘅高貴斯文敗類比，真係好大分別㗎！」。帖子留言區也有不少司機網民有同樣的感覺，直言樓主「講得啱，真小人同偽君子」、「仗義每多屠狗輩，負心多是讀書人」、「啲真大哥有個共通點，客氣到你唔信」、「我都試過..尖東上車..傾到入上水，落車5舊免找」。不過也有網民分享被江湖人士攔車頭兇神惡煞地要求「送我大哥過海」，所以以上的個別例子，還是當作江湖傳聞聽聽算了吧！

原帖：Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」

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