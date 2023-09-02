ONE PIECE海賊王真人版｜8集內容超豐富　爛番茄觀眾評分高達95%

《ONE PIECE海賊王》真人版已於日前正式於Netflix上架，改編自漫畫家尾田榮一郎所創作的知名漫畫，在未播出前就擁有驚人的討論度，當然，在公開預告後更是讓粉絲極為興奮，但也有的人認為「真人化」只會毀了作品。如今劇集已正式上線，究竟它的評價如何呢？



【相關圖輯】NETFLIX開拍真人版《海賊王》 嚴選20位香港演員最神似人選（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

《ONE PIECE海賊王》真人版：一次非常成功的改編

根據影評網站爛番茄「新鮮度」83%好評／觀眾評分95%好評、Metacriti 66分、IMDb均分8.6看來，《ONE PIECE海賊王》真人版取得大大的成功。

《ONE PIECE海賊王》真人版卡司包含：Iñaki Godoy、新田真劍佑、Emily Rudd、Jacob Gibson、Taz Skylar，以上五人分別飾演草帽海賊團一伙。

【相關圖輯】ONE PIECE真人版｜日女還原娜美魔鬼身材 網民：揮底Emily Rudd（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

以下是《ONE PIECE海賊王》的評價：

該劇可能不是最優秀的，但它的動作戲和喜劇成份的巧妙的融合使得整個觀看過程樂趣滿滿。



這次的《航海王》真人版對於新老粉絲來說都是一場非常有趣的冒險。



就其本身的價值而言，這部劇非常棒，而且是一次非常成功的改編。我對製作組的出色表現感到驚訝，而且他們在劇中的改動沒有改變掉原作中的那些樂趣。



看的出來故事到了最後還有很多訴說的，我希望有一天我們能看到它（續作）。但僅僅憑藉《ONE PIECE海賊王》的這八集，演員和製作團隊就完成了一場極其豐富、老派但最重要的是令人滿意的冒險。



【圖輯】點圖放大看更多劇集版「路飛」Iñaki Godoy的IG靚相👇👇👇

+ 6

《ONE PIECE海賊王》負評：

與 Netflix 的另一部真人改編作《星際牛仔》相比，《ONE PIECE海賊王》給人的感覺更加平淡、普通。



真人版《ONE PIECE海賊王》改編自有史以來最受歡迎的漫畫系列之一，它已擁有了四分之一個世紀的歷史。如果你沒看過原作，這部作品感覺不是一個好的開始，不太需要浪費時間去追。



【圖輯】點圖放大看真人版《ONE PIECE海賊王》劇照👇👇👇

+ 27

有了好口碑的加持，相信許多還在觀望要不要追的讀者已可放心，這部斥資Netflix史上最高預算的作品非常值得你在週末放假時在家好好欣賞一番！

《ONE PIECE海賊王》真人版全劇一共8集，現已全數於Netflix上架。

《ONE PIECE海賊王》真人版分別得到83%新鮮度及95%的觀眾評分，獲得影評人與劇迷一致讚好。（截圖）

延伸閱讀：

《私刑教育3》成為三部曲中評價最佳！影迷不捨完結：「可以讓他兒子接演！」

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】