ONE PIECE海賊王真人版｜索柏幾時登場？網民力推2演員做藍鼻馴鹿

Netflix真人版劇集《ONE PIECE海賊王》自8月31日在全球上架，創下84國家地區收視第一的紀錄，爛番茄指數83%被認證好劇，其中代表觀眾評價的爆米花指數高達95%，已經是Netflix自製作品史上最高成績。而《ONE PIECE海賊王》原作的高人氣角色「索柏」（台譯「喬巴」），片中尚未登場，外界敲碗第2季同時，網路上更出現許多幻想「真人版索柏」的改圖。



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《ONE PIECE海賊王》真人版首度翻拍，漫畫連載至今26年，最新集數1091話，根據動漫迷比對，真人劇集故事進度到漫畫第100集「傳說開始了」，即單行本第12冊，動畫進度約第53集。而索柏在漫畫第134話登場，即單行本第15冊，動畫進度約第81集，因此動漫迷推測，索柏勢必會在第2季登場。

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索柏是路飛第5位夥伴，日後是草帽海賊團的船醫，外型是一個擁有藍鼻子的馴鹿，因為吃下惡魔果實，還有變成獸人的能力。Netflix真人劇集選角，對比漫畫可愛風，更講求寫實性，網路因此出現許多假想改圖，有人拿《鹿角男孩》（Sweet Tooth）劇照推薦，有人將電影《POKÉMON 神探Pikachu》的比卡超P圖加上帽子，向《ONE PIECE海賊王》執行製作Steven Maeda、Netflix請求「拜託長這樣」。

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《ONE PIECE海賊王》劇集是否會有第2季？該作費時7年，加上尾田榮一郎親自參與製作，更一度將上架時間延期，最終推出8集內容，製作方投入超高預算拍攝。日網推測，如此大作拍攝新一季內容至少要15到18個月，就算宣布要拍第2季，等到上架也要2年後。目前外界最關注是上架一周後，真人劇集在Netflix的總收視時數，是否再挑戰紀錄。

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