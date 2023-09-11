內地人見香港世紀雨災超難過　捐款還08年汶川之恩！網民唔撐反轟

香港於9月8日下了一場百年一遇的「世紀暴雨」，不論是雨量紀錄，還是黑雨的持續時間都是打破歷年的紀錄。暴雨讓香港多區都慘遭水浸，九龍新界或是港島都難逃成為「澤國」。網上有許多香港水浸如同「澤國」的影片於內地社交平台上瘋傳，有不少網民看到後都指感到「難受」，有網民更表示想「給香港捐款」以表心意，早日恢復基建，引起網民熱議。



圖自小紅書

香港於上周五（8日）因一場暴雨，而導致多區造成水浸，街道上的水位甚至高至車頂，畫面非常震撼。然而有關香港黑雨水浸的「極端情況」畫面，於內地社交網站被大量瘋傳，有內地網民見到畫面後，便出貼文表示自己看到「香港受難」，便不由自主地想到自己於2008年四川地震接收到來自香港的資源物資的畫面。

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他表示，自己當時「露宿在受災的藍帳篷裡」，看到一輛輛裝滿物資的貨車開到受災營地，內裡出了食物和應急資源之外，讓其深刻的是內裡還有一封「香港學生寫的慰問信」，自己當時「不太看懂粵語和繁體」，但仍記得信中「四川平安」四個字。他指，「一別多年」雖然信件已經不見了但「情卻不減」。因而當他一看到香港的景況，便想給香港進行捐款，以表達「一點點心意」，並希望香港能夠「早日恢復基建」。後來，該名網民於留言區貼上一張自己向香港紅十字會捐款的收據，但捐款金額則沒有透露。

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貼文一出即引起網民熱論，有網民「謝謝你的心意」，「謝謝你的善良」，「香港還不用受捐款吧」，「香港恢復的很快，不用捐款」，有網民則表示「人家差你那點錢？」，「香港很有錢，捐給福建更需要吧」，「福建怎麼沒有人捐款」，「福建受災也很嚴重，但關注度不高」，認為其他地區的情況更為嚴重，可以將這份心意用在其他更需要的地方。

資料來源：小紅書