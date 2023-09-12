港男深圳漏行李箱3小時竟原地尋回！內地網民笑揭無人偷真實原因

日前（10日）一位港人在FB分享北上深圳時，冒失地將行李箱留在一條街的路中心未有帶上車，但在3小時再回到現場時，卻發現行李箱仍留在原地無人取走，甚至更幫忙放在路邊。事件後來被轉載至小紅書，大家都紛紛稱讚深圳人質素高，但是也有內地網民笑揭「無人偷走」的真實原因！



《鬼怪》劇照

去旅行如果不慎丟失行李相當頭痕，如果個人證件同時遺失就更加麻煩，也不是每一次的遺失都能夠失而復得，所以小心保管個人財物總為上策。日前一位港人在Facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」上分享經歷，他表示日前自己在深圳旅遊時，意外地將行李遺留在街中心沒有帶上車，自己則前往了筍崗吃完飯再原路走路回去。

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Facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」

在3小時後他終於回到現場，卻赫然發現街李箱「竟然仲係到無人攞... 仲有人幫手放左係路一邊」，於是他便租單車一路載著行李箱一路踩回筍崗，形容整個體驗「感覺好正」。事件後來被內地網民（@吃喝玩乐ING深圳）轉載至小紅書，大讚「路不拾遺，深圳不愧是先行示範區啊，深圳人多素質真的很棒」。

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不少中港網民都大讚近年內地治安確實是提升了不少，表示「大陸人整體素質提高了很多，特別是年輕人」、「佢哋連電單車後的行李箱也不鎖，頭盔就直接放座位上」、「上次廣州留低手袋響酒樓再去按摩後先發現，打去酒樓叫我放心幫你保管了」、「內地真係今時唔同往日」、「喺香港真係一陣已經無咗」、「想起阿秋全國騎行三年都沒丟過單車，騎到香港當天就丟了，還找不回來」。

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不過也有網民認為不拿走行李箱未必與治安有太大的直接關係，更有內地網民笑指「沒人要的行李箱最可怕了」、「一個孤零零的行李箱，可不敢碰啊」、「甚至不敢走近」、「裡面不是人民幣就是人民⋯」、「看見沒人要的行李箱腦補畫面：人、boom，麵粉，細菌，病毒⋯⋯」、「電視劇不都這麼演的嗎，要麼炸彈要麼屍塊」。再加上內地的天眼系統已經非常發達，如果要認真追查起來是絕對跑不掉，如果箱內的是毒品更是隨時會面臨死刑，因此絕對不會亂拿路邊的行李箱，事主也因此「失而復得」。

原帖：FB@深圳大灣區好去處開心share、小紅書@吃喝玩乐ING深圳

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