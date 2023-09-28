日本結他手一個奇葩原因狠心切走乳頭 網民：以後點分前後?

近年來不少人都會爲了得到自己心目中的理想外貌而選擇美容整形手術。日前日媒訪問了一位視覺系樂隊的結他手MiA，他另類斷捨離，竟然決定將自己的乳頭切除，引起網民熱論。而且他切除的原因也一樣奇葩，就只是因爲「男人不需要乳頭」？！



32歲視覺系結他手MiA今年8月進行了切除乳頭手術（圖自Twitter）

日本32歲視覺系結他手MiA（阿津翔也）8月在社群平台公開自己進行乳頭切除手術，講到「我一直認為男人不需要乳頭，所以就切除了。是斷捨離。」還講到打算在乳頭的位置植入微晶片，而切除後來的乳頭則要植入自己的結他裏面。吸引知名男歌手GACKT發文支持，大讚他敢作敢爲、有膽色。

MiA的大膽身體改造引起網民轟動，日媒《集英社》日前訪問他時MiA解釋到，他乳頭的敏感度非常高，作為結他手，雖然演出時很專注所以不會受影響，但是練習時胸前的乳頭經常會被結他背帶摩擦，令他一瞬間失去集中力。又指穿較貼身服裝時胸前乳頭會明顯突起，於是下定決心進行切除手術。MiA亦分享到他有一位女性朋友因爲乳癌必須切除乳頭，當時爲了安慰她，MiA講到「那我也切掉吧。反正乳頭也沒有用途」激怒了朋友，進行手術也算是遵守了承諾。

不過，要完全切除乳頭並非一步到位，MiA透露他目前只完成第一階段手術，切除了部分乳暈，接下來還需再動2-3次手術才能全部切除。除了乳頭手術，MiA近期也進行了臉部削骨V臉手術，更在社交平台上載了含著自己削下來骨塊的照片。在《集英社》訪問中亦透露將在10月進行舌頭分叉和改造成「精靈耳」的手術。

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網民對MiA切除乳頭反應兩極，有人讚他很大膽、為藝術奉上身體，但也有人批評他的身體改造太極端，沒有乳頭看上去令人感到不安，又認爲他只是為了宣傳才這麼做。其實這已經不是MiA第一次身體改造。他還將虎牙削尖、加上人造鑽石，在手背上亦已經植入微晶片，可以電子支付、交換LINE等社交平台和解除電話Smart lock。不過因爲彈結他時有異物感，未來打算移植到額頭。