日本球迷跳「道頓堀川」賀球隊奪冠　3日後慘感染1病：下體流白膿

相信曾到訪過日本大阪的大家都必定到訪過「道頓堀」，而道頓堀川更是該處必定打卡的景點之一。近日，日本職業棒球阪神虎隊因時隔18年再次奪冠，引致大批球迷一同到道頓堀歡呼慶祝，甚至有26名球迷興奮到跳進道頓堀川中慶祝，然而消息一出即有「過來人」驚訝表示其實這「非常危險」！



圖自Twitter

根據日本媒體「livedoor news」報導，日本職業棒球阪神隊於9月14日打敗巨人，相隔18年再度奪得聯賽冠軍，一班球迷得知消息後都興奮地湧到大阪的中心地「道頓堀」慶祝，據悉當日還有26名興奮得跳進道頓堀川中慶祝。

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其實於2003年阪神虎上一次奪冠時，也有約5000名球迷跳從橋上跳進河中，當時甚至導致1名24歲男生死亡，此外每逢有慶祝或大型的節日除夕，都會時不時有民眾跳進河中慶祝。

但有曾同樣跳進過河中的「過來人」卻表示，其實這行為「只是看起來很開心」，實質確非常危險。一名當年還是大學生的女生表示，當年球隊奪冠時，大家同樣不斷慶祝歡呼，甚至有人「全裸上街」。她表示當時很多人都一同「高喊自己的名字後跳下」，旁人則不斷歡呼加油，而自己當時處於熱鬧的氛圍下，覺得好像好好玩，所以便一同跳進河中。

但她跳下河中才發現，水底淤泥發出陣陣惡臭，非常難聞，更有種從毛孔瀰漫進身體的感覺，就連眼都無法睜開。回到岸上後，衣服需要洗好幾次，噴滿消臭劑，惡臭味才得以解決。

另一名男子更分享，他當年也是因太興奮而跳進河慶祝，當下只覺得河水有陣怪臭味，但沒想到3日後，他的生殖器竟開始越發疼痛，甚至流出「白色的膿」，讓他嚇到立刻就醫，才發現原來確診尿道炎。經過此事件後，他表示也表示「不敢跳了」，還提醒跳進水中的人都必定立刻洗澡清潔。

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另一間日本媒體《NHK》於8月時，就曾委託專家對道頓堀川水質進行分析，才發現河中每100毫升的河水中便有約1000個大腸桿菌，即大家若跳進河中相等於在「馬桶裡游水」，很有可能會出現腹痛、腹瀉等等的症狀。