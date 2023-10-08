日本8個千奇百趣習俗　返學要抽查胸圍顔色、返工瞓着下場竟是…

日本一向以禮貌、守規作爲賣點，不少外國遊客都很喜歡他們的這種文化。不過在日本的衆多習俗之中，也有部分會卻被外界視為變態奇葩。以下8個奇葩習俗，不知又會不會令你驚訝到呢？



日本雖然有很多創新科技和異想天開的動漫電影作品，日常生活中的一些潛規矩和文化習俗亦一樣會令你傻眼。例如不但學校有早會，連打工仔也要上早會，而且日本校規不但規管校服髮型，還會規定女生穿的内衣顔色！

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日本8個變態奇葩習俗

【1】學校抽查胸圍顔色

日本學校裡，學生被要求穿著統一的校服，並接受嚴格的審查。因爲怕内衣顔色或輪廓會透出來，據説有80%學校在校規裏都規定女生的内衣必須是白色，而且還會檢查學生內衣顏色。學校規定不可以化妝、剃毛，甚至若學生天生頭髮不夠黑，還有可能被要求染黑頭髮以符合學校的規定。

【2】月經也要上游水堂

在日本提起月經還是有很多人有厭惡性，學校很多時候在安排上並沒有考慮女學生需要。因此仍然有某些女學生必須在月經期間使用衛生棉條繼續參加游水堂。但近年情況已有改善，若月經來時剛好要上游水堂，則可以改爲在池邊觀課。

【3】女兒陪爸爸泡澡

在日本的家庭中女兒陪父親一起泡澡並不罕見。據説因爲爸爸們要外出工作，只有晚上才能有時間陪子女，一起洗澡就成爲了一種加深親子關係的方式，但在其他文化中可能被比較難以理解。

【4】返工釣魚會被稱讚?!

在日本加班文化非常普遍，工作期間「釣魚」會被視為勤奮和敬業，並受到同事的稱讚，覺得你很勤力工作。如果你在工作時間後繼續留在辦公室，甚至到深夜尾班車走了，就是打工仔的最佳榜樣了！

【5】返工都有早會

除了加班文化之外，有不少日本打工仔每天還要提早回到辦公室進行打掃。之後還要參加早會，是日本公司訓練工作態度和團隊合作的方式之一。

【6】小朋友一個人返學放學

香港的學生有不少都是由工人姐姐或家人接送返學放學，以確保他們的安全。但在日本很多小學生在很小的年紀就開始獨自上學和放學，自少培養獨立性和自主性。

【7】地鐵有專人推人入車

日本高峰時間去搭火車地鐵，經常都會看到有職員專人負責將人流推人入車。他們被稱爲「押し屋」（推人師），是讓車廂能夠容納更多的乘客、逼成「沙甸魚」的專業人士，也是日本獨有的神奇景象。

【8】餐廳食剩禁止打包

港人在餐廳吃不完餐點時經常都會選擇打包帶回家，但絕大部分日本餐廳都不允許客人打包剩菜。這是爲了避免食物中毒發生，保障客人同時，也保障店家不會因此而被投訴。