盤點全世界最長7條高速公路！第1名竟長4.8萬公里　中國排第幾？

世界那麼大，夢想環遊世界真的不是易事，如果你想用自駕遊的方式，那去到以下7條世界最長的高速公路，可能就會花上你不少的時間了！截至2023年6月止，香港的公共道路網絡全長約2,238公里，不過比起全世界最長高速公路第7名，還是短了一半以上。而在7名當中，原來中國只能「勉強」排在末段班，第一名竟長達4.8萬公里，更橫跨了17個國家？！



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第7名｜美國 - 20號美國國道 5,415公里

美國的20號國道是一條令人印象深刻的高速公路，全長達5,415公里，橫越了整個美國國土。這條公路始於連接了俄勒岡州紐波特和馬薩諸塞州波士頓。20號國道穿越了各種地形，如尼亞加拉大瀑布、黃石國家公園等，這條公路不僅是美國東西交通的重要動脈，也是一條結合了豐富文化和風景的自駕遊勝地。

第6名｜中國 - G010國道（同三高速公路） 5,700公里

中國的G010國道，又稱為同三高速公路，全長5,700公里，是中國最長的高速公路之一。它貫穿了中國的南北，黑龍江省佳木斯市同江市，終點為海南省三亞市。這條公路橫跨了中國的多個省份，穿越了各種地理和氣候區域，是國家規劃建設的“五縱七橫”主幹線中最長的一條。不過G010已經被打散，分區編入現行的高速公路網絡之中，同三高速公路的主要路段瀋陽至海口段改為瀋海高速公路，編號G15。

第5名｜印度 - 黃金四邊形高速公路 5,846公里

印度的黃金四邊形高速公路是一條印度次大陸區域性高速公路網絡，全長5,846公里。它被稱為"黃金四邊形"，因為它連接了印度的四個主要都市：清奈、德里、孟買和加爾各。這條高速公路提供了印度內陸地區與港口城市之間的關鍵聯繫，把13個州串聯起來，促進了貨物運輸和經濟發展，也是印度歷史上最大型的公共基礎工程。

第4名｜加拿大 - 橫貫公路 8,030公里

加拿大的橫貫公路（也稱橫加公路）是世界上最長的國家高速公路之一，全長8,030公里。這條公路穿越了加拿大的10個省份，從主線西起卑詩省的省會維多利亞，東至紐芬蘭和拉布拉多省的省會聖約翰斯。橫加高速公路通過多種地形，包括大草原、沿海地區和山脈地帶，提供了跨國家的自駕遊冒險，沿途還有壯觀的自然景色和野生動物觀察機會。

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第3名｜俄羅斯 - 西伯利亞公路 11,000公里

俄羅斯的西伯利亞公路全長達11,000公里。這條公路由7條公路組成，橫貫俄羅斯、連接波羅的海和太平洋。西伯利亞公路穿越了極寒地帶，經過無人區、森林和河流，是俄羅斯遠東地區的主要交通幹線，也是探索這個廣袤地區自然美景的理想之地。

第2名｜澳洲 - 國道1號 14,500公里

澳洲的國道1號（也稱一號公路）是澳洲最長的國家公路，也是世界上「最長的單一國道」，全長14,500公里。這條公路環繞了整個澳洲大陸，大致沿澳洲大陸海岸而行，從塔斯曼尼亞則連接首府荷伯特和伯爾尼，連接各州首府和北領地首府達爾文港。這路線是澳洲自駕遊的經典之選，沿路的海景使人著迷！據説如果開車沿著一號公路環行澳洲一圈，大約需要20多天的時間！

第1名｜美國 - 泛美高速公路 48,000公里

美國的泛美高速公路是世界上最長的高速公路，全長達48,000公里，充夠圍繞地球一圈，橫跨了17個國家、北美洲和南美洲大陸。這條公路起點在阿拉斯加，然後穿越整個美洲大陸，一直延伸到阿根廷的烏斯懷亞。泛美公路途經不同類型的氣候帶和自然環境，如沙漠、熱帶雨林和高山等，多年來吸引不少人自駕旅遊，但因為橫跨17個國家，道路標誌不一，路況差異極大，被認為是「全世界四十大危險公路之一」。不過泛美高速公路並非完全連接，唯一未修通的一段在巴拿馬運河到哥倫比亞邊境之間，稱為達連隘口，南北段需要渡輪連接。這一段路有87公里，被一片原始密森所阻。