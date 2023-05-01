內地人讚港男溫柔適合當男友　港女狂踩一致命缺點：喜歡就拿去！

在不同地方成長的人，不論男女基於不同的文化、教育，都會培育出不同的特色和性格，即使是內地與香港只相隔一道河，文化造就的性格差異也確實存在。近日一名內地旅客在遊港後大讚港男「精緻」、「溫柔」等，甚至直言港男「很適合當男友」，其後帖子引起網民熱議，當中更不乏「港女」留言狂踩港男一個致命缺點！



《香港愛情故事》劇照

近月有不少內地旅客遊港，也會不時在社交媒體上分享遊港期間的所見所聞。最近一名內地旅客在社交媒體發帖，表示「救命！兄弟姐妹們，誰懂啊！香港男人，又精緻又溫文爾雅，講話還溫柔細膩！路上隨手抓一個，都很適合當男友啊！ ！ ！」

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他提到有這樣想法的原因，有一部份是因為每逢在遊港期間有什麼差錯，「基本上都會有本地人問我們需要幫助嗎，而且都是男生，伯伯類的也有，年輕的也有」，認為在4-5日的行程間，雖然曾偶爾遇到一兩次不禮貌的歧視外，其他時間都覺得十分棒，也表示喜歡香港並會再次到訪。然而他也利申自己是男生，最近是跟女生朋友一起在香港遊玩，然後他們卻一致地認為「路上精緻好看的男生比例多過深圳」，但對於骨子裡的模樣是如何，就表示不清楚了，也提到「不過天下男生都是一個樣的」。

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《堅離地愛堅離地》劇照

帖子引起了不少網民的熱議，對於樓主對港男的「吹捧」，有內地女網民表示認同，稱「我也去幾次發現港男真的好有型好溫柔」、「我也好喜歡」、「真的！很精緻，大街上看到很多帥哥」、「我也覺得大部份香港男生挺好的，熱情紳士」。不過有人讚就當然有人彈，而且在留言區驟眼看去彈比讚的比例更高，不少曾與港男交手的港女也踴躍留言，「香港男人你喜歡？別開玩笑，再給我10世，都不會選擇港男」、「我是香港本地女生，對於港男我永遠say no！渣到你阿媽都唔認得」、「喜歡就拿去」。

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《下流上車族》劇照

其中更狂踩港男一個致命缺點是「小氣」，每次出門吃飯或其他消費都要AA制，直言「別傻了，小氣得要死，天天哭窮就是他們」、「香港男生超級摳門（小氣）的」、「港男可不會給幾十萬彩禮錢，還買房哦…」、「吃飯aa，斤斤計較，媽寶，膽小沒魄力，自私…」等，可謂將港男數得一文不值。不過也有女網民提到自己的香港男友從來都不會要求AA制，「小氣」的形象也不代表全部港男，因此不應以偏概全。

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