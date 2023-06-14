港男怒數「爸寶」女友４大惡頂行為 唔幫手剝蝦都嬲！網民:你問題

情場上從來都沒有對錯之分，但往往都有很多戀愛指南、長久愛情秘訣給予情侶參考。最近一位香港男生就在討論區發文，稱女朋友深受自身家庭疼錫，令女友對自己的要求都非常高。作為男朋友的他倍感壓力，故而提醒網民不要與受家庭寵愛的女生拍拖。



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一位港男在Dcard港澳感情版上發帖，題為「唔好搵屋企人好錫佢嘅女仔做女朋友」稱自己的女朋友深受其家人疼錫。他表示初初約會時因沒幫對方剝蝦殼，被對方覺得好扣分，「原來男仔幫手剝殼對佢嚟講係常識，因為佢阿爸會食飯之前就剝好晒啲殼」，而且無論去哪裡其父親都會車岀車入、粗重工作都會主動為她做、所有節日亦會送禮物。故此平日與女友拍拖都會對他有所要求，「佢搬呵（搬遷宿舍）嘅時候，我有事唔得閒去幫佢，佢嬲咗我成日」；甚至平日岀街都會要求男生拿東西，即使同時拿幾大袋都不會幫忙分擔。男生力數多項女友被家庭寵壞的行為，更表示：「壓力好大，點樣都做唔到佢心目中想要嘅完美男友」，奉勸網友想要獨立、會照確自己的女朋友，就不要找被家庭寵壞的女生。

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Dcard截圖

事後引起大量網民熱議，並不是每位網民都認同事主的分析，有網民批評事主：「咁人哋本身已經過緊咁樣嘅生活 佢冇必要搵個男朋友會拉低佢嘅生活質素呀嘛？ 你做唔到唔代表人哋做唔到 唔好用覺得人哋公主病去掩飾自己唔肯付出」、「如果我生女 我一定當佢公主咁 大個左冇咁容易識埋唔三唔四嘅男人」、「公主只有王子配得起，樓主都係腳踏實地搵返個平凡既女仔做女朋友啦」。

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亦有網民批評事主女友「公主病」性格，表示：「我覺得最大問題係個女仔唔識感恩，覺得係理所當然嘅事」、「除非你公主到成世唔洗番工，遲早都係要出社會挨，早d擺脫果種公主心態係必要的」、「出街自己照顧自己是常識吧 公主病先奉旨要人服侍」。

原帖：Dcard港澳感情版