全中國最深地鐵站！重慶紅岩村站深地下40層　網民實試：似落地獄

中國重慶因為地形的關係，交通基建設施的設計可說是「建築傳奇」，不說不知，2022年剛啟用的重慶9號線更在已經充滿魔幻色彩的渝中區，落成一個全國最深、世界第二深的地鐵站，深度達116米，接近地下40層，從4號口到達站台的底部，需要乘坐8部自動扶梯，耗時要約10分鐘！



紅岩村車站坐落在經緯大道與沙灘路之間，沿著經緯大道向東延伸。這是重慶軌道交通9號線的第六個車站，車站總長262.3米，淨寬21.23米，挖掘深度達24.24米。紅岩村站116米的深度，不僅是全中國最深，更是位列全球第二深（第一為北韓平壞地鐵200米），相當於40層樓的高度，一層又一層地去，即使不畏高也隨時令你感到心慌慌！

車站採用地下雙層雙柱三跨的隱蔽式建設形式，施工過程分為上、中、下三個台階，共涉及13個施工步驟。據指建造紅岩村站時，工人們需要花費38分鐘從站台頂部走到底部，猶如每天都在攀爬山嶺。最終歷經超過400個日夜的辛勞，才使這條橫越山川的通道得以完工。

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通常情況下，地鐵站只會安裝一對上下行的電動扶梯，然而紅岩村站卻特別配置了三部電動扶梯，其中包括一部備用扶梯。據了解，這是為了增強消防安全性而在紅岩村站設計中採取的特殊措施之一，以確保在緊急情況下更迅速地疏散乘客。

作為中國的新地標，9號線在試運營初期就吸引了日均客流11.6萬人次，自投入運營以來，已有眾多乘客特地前去打卡。有網民實測從4號口到達站台的底部，需要乘坐8部自動扶梯，耗時要約10分鐘，而且全程都是不斷落斜，有畏高的朋友一定嚇餐飽。網民不禁驚呼「感覺是下地獄」、「你要是怕深，我勸你還是別來重慶」、「感覺遇到陌生人從第一個電梯來時聊天到坐上車都能變成熟人了」、「這要是停電了咋辦？」、「知道的是去搭地鐵，不知道的還以為你去地心了」。

如果有去機會去重慶，又想親身試一試的話，9號線紅岩村站位於渝中區、九龍坡區和沙坪壩區之間，可在渝中區經緯大道六店子的4號出口，即可以開始你的超深地鐵奇幻之類！

參考影片：小紅書