小紅書瘋傳「一圖搞清香港中學」呢4間名校=比亞迪？網民：唔識嘢

不少內地人都想安排仔女來港升學，學習不一樣的讀書文化，又或當香港升學作跳板，再轉到海外升學。近日在小紅書瘋傳一張「一張圖搞懂香港中學」的圖片，內容是將多間香港中學傳統名校以化妝品牌及汽車品牌作比喻分Ranking，該圖片及後更在香港的社交平台瘋傳，不過香港網民對此排名不太認同，更笑指內地人「以為對香港很了解」。



近日香港的各大FB群組瘋傳小紅書的一張截圖，內容是「一張圖搞懂香港中學」，將香港23間傳統中學名校以化妝品牌及汽車品牌作比喻排名。按其內容所指，屬於Christian Louboutin和賓利的頂級級別的名校有三間，分別為聖保羅中學、拔萃女書院、聖保羅學校；跟tom ford和land rover同「grade」的則有拔萃男書院、英華女學校、協恩學校、瑪利諾修院學校等。不過截圖中並沒有透露該「排名比喻」是按甚麼標準而定。

一張圖搞懂香港中學如下：

Christian Louboutin、賓利＝聖保羅中學、拔萃女書院、聖保羅學校

tom ford、land rover＝拔萃男書院、英華女學校、協恩學校、瑪利諾修院學校

YSL、寶馬＝聖公會林護中紀念中學、喇沙書院、皇仁書院、聖若瑟書院

Chanel、Audi = 香港道教聯合會鄧顯紀念中學、培正中學、沙田崇真中學、保良局百周年李兆基紀念中學

MAC、北京現代=嘉諾撒聖瑪利書院、德望學校、寶血會上智英文書院、伊利沙伯中學

LOREAL、比亞迪=瑪利曼中學、張祝珊英文中學、英皇書院。

對於以上分類，大部分香港網民也不表認同，「港華淪落到變比亞迪」、「我唔熟學校、不過YSL高過Chanel，成份表已經無參考價值」、「佢真係唔識嫁喎」、「用BYD比喻英皇同華仁，侮辱呢兩間學校的校友」、「慘lor, 歐萊雅培正都唔夠打」、「竟然比亞迪唔係最高級，會唔會太開玩笑左少少」、「感恩我母校不在此名單，不會成為目標，家山有福，好人一生平安」。大家又對以上的「排名」是否認同呢?不妨在留言分享。