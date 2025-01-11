25歲内地男抖音分享結紮3大好處　做愛更好體感！網民讚：真男人

在百物皆昂貴的現代社會，養育一個孩子在香港至少花費數百萬，所以不少家庭或新婚夫婦都不會考慮生孩子，不僅可以免除生孩子的痛苦，也可以將養育孩子的費用用來過上更好的生活，但在多種避孕方式中，又有沒有想過自己或者伴侶做結紥手術呢？



有位年僅25歲的内地母嬰博主路楊奶爸日記就曾在抖音社交平台上記錄自己的結紥心路歷程，在2023年七月起出了一連九集的「我的結紥日記」，這位博主在深思熟慮後列出三大自己結紥的原因。

首先博主認爲這種避孕方式最爲乾脆，最常見的避孕方法必然是避孕套，但博主認爲「好的避孕套確實貴」，況且博主認爲無套行動更自由，而且因爲在做愛的過程中因爲「沒有裝備上的束縛」，所以整個體驗感會更好。再者是避孕藥，現時市面上只有售賣女性避孕藥，但考慮老婆的健康，不想讓老婆長期服用避孕藥，在權衡過後決定自己直接結紥，一了百了。

圖片來源：抖音@路楊奶爸日記 截圖

博主也表明沒有二胎的打算，雖然很疼愛現在的孩子，但當初這個孩子也是意外的禮物，照顧小朋友的辛苦他表示深有體會，甚至很少自己休息的時間，若之後再次意外懷孕，屆時通過任何方法打胎也會對老婆的身體造成傷害，所以爲了減低發生意外的機會，結紥是最高成效的方法。

圖片來源：抖音@路楊奶爸日記 截圖

博主更形容精液對他而言就是黏在鞋底的口香糖，因爲自己沒有二胎的計劃，自己也不靠賣精維生，雖然許多網友質疑博主爲什麽要在這個年輕力壯的年紀結紥，但對博主而言，25歲與35歲結紥毫無區別。

博主還記錄了整個手術前後的過程，他一大早跟老婆來到醫院先完成剃毛及術前清潔，在老婆簽字前要檢查結婚證，雖然老婆簽字後希望博主再考慮清楚而嚎哭，但博主直言「已經決定好」，更讓老婆先回家照顧小朋友。在手術後，博主表示雖然是微創，但還是有點疼，不過不需要吃止痛藥和塗藥膏。在離開醫院的時候，博主走路是一拐一拐、小心翼翼，但幸好回到家一個小時之後，傷口已經不疼了，但身體有點虛。

事件被内地不少新聞平台轉載後，影片引起社會熱烈迴響，不少網友落力大讚博主「這才是真男人，有勇氣！有計劃！有擔當！有頭腦！不像有些男人只是發情期的動物而已」、「他全程在為老婆和寶寶考慮」、「朝什麼方向磕頭能認識這樣的男人」，雖然讚美博主決定的網民居多，但不時也有網民留言嘲笑博主結紥，「這是個永久虛弱的Buff」、「太監皮膚會好好」、「這不就跟太監沒分別，大清都亡國了」。

圖片來源：抖音@路楊奶爸日記 截圖

資料來源：路楊奶爸日記