林作轉做記者? 外國記者協會收林作入會　自封香港Boris Johnson?

被封為「抽水界KOL」的林作早前捲入JPEX案被捕，低調了一排，不少網民也擔心他的事業前景，不過近日就有網民轉貼一張截圖，指林作在外國記者協會（FCC)十月份新會員的介紹中出現，而在他自我介紹一欄中，更聲稱記者對他來說是非常理想的職業，莫非林作想轉行？



「抽水王」林作今年可謂諸事不順，６月因荷里活廣場兇案因抽錯水被轟冷血，最後更被保險公司保誠炒魷，及後高調轉投加密貨幣投資市場，９月還在中環娛樂行租2,900方呎單位，開設一間場外兌換所（OTC）「林作炒幣」，不過開業無耐即捲入「JPEX案」要火速結業收場，不少網民對林作事業的何去何從都表示關心。

林作早前捲入JPEX案被捕.(資料圖片)

不過近日就有網民在X截圖發貼文指，在外國記者協會十月份的新會員通訊內，竟有林作的身影。在他的個人簡介上，內容大致是:

「我經常被形容為香港的Boris Johnson（前英國首相約翰遜）就如他一樣，我也有一頭亂髮，亦入讀上流的寄宿學校及牛津大學。我也被外界認為是直言不諱。」

「我曾當過大律師兩年，現在是一位社交媒體意見領袖(KOL)。若我不是需要一個可以賺大錢的事業來應付我的生活模式，記者對我來說是一份非常理想的職業。我暫時沒有固定職業，最新的發展是虛擬貨幣交易。」而根據FCC的官方網頁，在十月新會員的名單內，的確有林作的名字在名單之中。

在FCC新會員的名單上有林作個名 （FCC截圖)

不過網民對於林作加入FCC似一面倒負評，留言都相當不留情面，「請問Boris Johnson前世做錯咗啲乜嘢要咁樣俾人侮辱？」、「有一份職業最啱佢，個Title 叫做「二世祖」」、「感覺他是一個不願面對現實的人」、「完美示範自己唔尷尬」，不過傳媒行業式微，奉勸林作入行前真的要想清楚呀...