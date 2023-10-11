內地女中彩票¥1,000,000唔敢瞓 拎錢即做3大決定　網民:太衝動

中六合彩是不少人的「夢想」，天降橫財單單想想獎金可以「點報署」已經好開心。近日一名內地女在小紅書分享自己中了百萬人民幣彩票，由不敢相信到守著彩票不敢睡等拎錢的心路歷程，惹來不少網民羨慕非常。



近日有內地女以「中彩票後的１２小時」為題在小紅書發文，表示想記錄一下自己中獎後的心路歷程。樓主表示，她是跟男友在外出玩樂時玩「刮刮樂」中獎，當她一開始看到號碼，「感覺都要暈過去，反覆數有幾個零」，然後就上網查一下兌獎流程。

她說在未拿到獎金之前，為防弄丟彩票於是一直跟身，她還特意跑到那家彩券店又買了彩票，更問老闆中過最大的獎是多少，那個老闆說他店裡中過最大的就是20萬，「然後還跟旁邊的人說我們兩個癡心妄想，還想中大獎」。

截自小紅書

得悉中獎後樓主指跟男友一整晚都沒睡守著彩票，更商量獎金以後怎麼花。第二天七點半就起床，便立即出發去兌獎中心。工作人員核實彩票，他們填好資料再等半小時左右便給他們支票，他們即趕緊去銀行兌獎，還將銀行存款的總額截圖並貼在原帖內。

樓主稱，她跟男朋友中獎前其實「挺倒霉的」，二人都是剛畢業，男朋友剛辭職，她的工作也不順，「在網路公司月薪四千大小還老被老闆PUA」，本來很擔憂前途未來，感覺前路灰暗，誰能想到否極泰來，「老天爺居然給我們這麼一個轉機」。

中了巨獎之後，樓主立即把當中的80萬做了40定期存款，20萬給雙方家裡買禮物和家具，最後20萬她跟男朋友一人一半，樓主把自己的獎金也儲起来，「看着就開心」。而樓主接下來也辭職，過著天天躺平的生活。

不少網民對於樓主經歷也留言恭喜祝福，不過也有網民認為根本不用跟男朋友平分那餘下的20萬，更有網民笑指應該飛甩男友獨吞獎金，也有網民認為她不應該辭職躺平。樓主解釋，她跟男友是大學同班同學，一起已經幾年感情一直很好，並以結婚為目的，「為啥中獎了就要分手呢？而且如果當時是和閨蜜一起去刮，我們也會平分的，幸福共享就是雙倍幸福。」而樓主本身也有副業，也不打算終身躺平，「現在也想怎麼重新出發，不過目前先過一段睡到自然醒的日子」...究竟這些機會幾時才屬於我......