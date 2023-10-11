內地女旺角藥房疑被騙全袋是假藥！雙飛人變薄荷水：還比真貨貴

香港人買藥多會到信譽可靠的藥房，或直接到連鎖藥妝店入貨，不過遊客又未必懂分辨真偽。近日就有一名內地網民在社交平台表示在黃金週假期來港旅遊，更光顧旺角藥房買了一大袋藥品，怎料及後才發現全都是「假貨」，而且還要比正貨貴，於是上網求救可以怎樣退貨。



一名內地網民近日在小紅書發文，她表示近日來港旅遊，本來打算到大型連鎖店買藥，不過香港朋友卻帶他到旺角藥房買，怎料當他買了一大袋藥物，「提著逛街累死累活」時，卻驚覺藥物都是假的，讓他非常震驚，「誰懂，我要哭了！」樓主表示他並沒有貪便宜才買，「這個假的比真的貴，正露丸69一瓶，無比滴56一瓶，我還買了五瓶」。

根據樓主上載的圖片，他買了多款藥物，包括知名的「雙飛人」、「無比滴」、「喇叭牌正露丸」、「黃道益活絡油」等，而樓主發現該等藥物的包裝跟正貨外表很相似，若不仔細看根本看不出破綻。其中就以樓主買的喇叭牌正露丸為例，正貨跟樓主買的logo就有所不同，喇叭logo的方向剛好相反；另外「雙飛人」的商標和英文字根本不是「雙飛人」，peppermint cure 變peppermint core，有網民笑指根本是「薄荷水」，而其他藥品也有類近情況問題，從其上載的圖片所看，應該只有「娥羅納英H軟膏」和「黃道益活絡油」似原裝正貨。

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網民對於樓主被騙深表同情，「你真是個大冤種」、「高仿的都俾你買齊」、「那個正露丸假得不行」、「HK銷售人員大部分給你看的都是真的，在你付的時候她說幫你包装好，全换成假的，專坑内地人」、「趕緊報海關別再讓害人商家繼續害別人」、「在香港買藥是要收點智商税」。

消費者委員會總幹事黃鳳嫺曾在消委會網頁撰文，指這些「假貨」在包裝上跟知名品牌十分相似，它們都受到《中醫藥條例》規管，需要有正式註冊登記，通過品質及成效測試。不過，由於外表、名稱等跟原裝正貨幾乎如出一轍，不容易分辨，有誤導消費者之嫌，坊間俗稱這些產品為「影射藥」。

而其實這類「影射藥」若有注冊，則不當是冒牌貨品，也算是正規品牌，但若商戶在銷售過程中作出虛假商品說明，則屬違法。