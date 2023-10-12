港男太子食海鮮被劏3道菜收$861！驚揭海蝦1斤$XXX 網民:貴絕全港

香港百物騰貴，現時如果三餐吃得好一點，吃個早餐可能要近$50、吃個午餐可能要$100、晚餐可能要$200，先不說值不值，但要3餐溫飽確實不便宜。日前（9日）有網民在太子基隆街與朋友2個人食海鮮，3道菜最後結帳$861，最後向餐廳才知道原來海蝦的價格「貴絕全港」！《開罐》已就事件向擔任香港海鮮業聯合總會主席李彩華查詢，並得到回覆。



FB@飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)

日前有一位港男網民在Facebook「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」上發帖，指日前在星期六晚（7日 非打風時間），他與朋友在太子基隆街的某間海鮮餐廳食飯，先點了半隻霸王雞$256、豉汁炒花甲$220、8兩重蒜蓉蒸開邊蝦$280（4隻8邊，即係$70/1隻蝦）。另外兩碗白飯、兩支朝日啤酒$38/1，最終3道菜加上雜項總數埋單$861。

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FB@飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)

港男認為金額有異，於是向餐廳查詢，得知「佢同我講佢賣$35蚊1兩蝦，普通海蝦係$560斤」，所以最終得出「8兩（半斤）蒜蓉蒸開邊蝦$280」的價格。得知價格真相後，港男深深不忿在群組發帖，直指「點解我要po相？因為我覺得俾佢劏，理性討論一下，$560斤海蝦？」。

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港男也在10月9日到了另外3間「好出名嘅酒樓或大牌檔查詢海蝦價錢」，分別是「西貢米芝蓮全記，賣$160斤海蝦 加工費另計」、「米芝蓮增輝廚藝（出咗名貴），賣$352斤海蝦」及「深水埗區最受歡迎小菜王，賣$288斤海蝦」。得出結論是位於太子基隆街的該間餐廳「完全係劏客模式」和「海鮮價，貴絕全港的海鮮價」。

有網民認同餐廳收費過貴，表示「$半隻霸王雞 256 都普遍貴過出面好多」、「$70/隻蝦...」、「斬到一頸血」、「花甲220蚊得幾隻嘩真係食水好深喎」、「呢餐比較之下炒蜆最食水深」、「所以無人係香港消費」、「香港食肆無生意係有原因嘅…」、「呢三個餸睇賣相，收$300都嫌貴！」、「呢間嘢出名貴，份量少，味道一般，佢又真係做咗好多年」。

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《暖男爸爸》劇照

不過也有網民認為樓主自己也有疏忽，甚至犯下大忌，就是「食海鮮前不問清楚海鮮價」，反斥事主「叫餸就扮豪，埋單就肉赤，就算佢啲蝦貴，你問清楚先咪唔食佢囉，話明海鮮價，你叫餸果時唔問清楚依家話貴？」、「無乜合唔合理，你情我願嘅啫！食前唔睇唔問，食完先嫌貴先問，有意思？」、「真心一句，食前唔睇價，找數時話貴，無話可說」、「人地要賣咁嘅價錢，你叫咗即係接受。香港樓價都唔合理架，咪一樣大把人去買」，勸他經一事長一智，下次食海鮮記得先問價錢再落單。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華

《香港01》《開罐》就事件向擔任香港海鮮業聯合總會主席李彩華查詢，華哥表示「個價錢好貴呀，唔係一般貴，非常貴。$560/斤中蝦，即使是前幾日打風都係貴，這兩天批發價好便宜，$100/斤左右，收$560白灼蝦直程搶錢。同埋個花甲批發價過百蚊斤，但係這碟我睇大約10兩左右，肯定無一斤，又係真係貴，好厲害呀呢間酒家，偏貴呀真係」。不過，華哥也指出酒店如有明碼實價標明價錢，「$560/斤你都食，咁都無辦法啦，姜太公釣魚，願者上鉤，人哋話明咁貴你都食，咁你唔可以再投訴任何嘢」。

原帖：FB@飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)