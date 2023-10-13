豐滿大媽尖沙咀姣圍法拉利打卡 網民懷疑做實測：當自己細細粒

香港不少人揸車都為方便泊街，不過如果你揸一架過百萬名車還選擇泊街，就有一定風險。近日社交平台就瘋傳一段短片，片段中一名微胖大媽坐在一架法拉利的車頭上友人更替她打卡，惹起網民激烈討論。



車cam L FB 影片截圖

有網民昨日在「車cam L」的FB上載了一條只有數秒的短片，片段中看到一名穿白裙，身型略為豐滿的大媽坐在一架白色法拉利的車頭上，而法拉利旁則被6、7名市民「包圍」，其中一名紅衫大媽更拎手機跟法拉利和友人自拍。

拍片男子在片中說「咁搞笑既啲人」，帖文中更寫道「就嚟俾人坐凹晒呀，圍住咗呀師兄」，並稱是尖沙咀實時。按片段中的環境所見，該處應為尖沙咀亞士厘道30號附近，而停車位置並非咪錶位，也未能確認該名坐車頭大媽是否該車車主。

網民笑似細細粒當年坐車頂 (《古惑仔》截圖)

不過短片一出即惹來大批網民爆笑討論，有網民認為名車泊街就有這些風險，「泊街都係想有呢個效果啫」，「話晒叫做坐過拉利」、「佢以為自己係細細粒, 想遇到浩南?」、「你哋唔使咁緊張，架車特登擺喺度俾啲大媽影相㗎」，也有網民懷疑坐車頭打卡的是內地旅客，「大陸人係有錢，但係佢地思維同質素，真係未去到正常水平」，有網民更搞笑謂可能當事人替名車正在做避震實測......