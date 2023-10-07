女網民腿上驚現黑線貫穿全腳 疑是隱疾病發?真相大反轉惹網民恥笑

面對身體突如其來出現變化，很多人當下都會擔心是否代表健康出現問題，更可能有「隱疾」甚至「絕症」等的聯想，在找出問題前都將寢食難安！日前（3日）一位女網民發現自己腿上驚現一道長長的黑線， 更由大腿貫穿至小腿，發帖向網民求救後有人指出可能是身體出現毛病，最終真相卻大反轉惹網民爆笑！



小紅書@舟皿

日前一位女網民在小紅書上發帖，指自己的腿上突然出現一條黑色線，從皮膚中透出，既不是顏料也不是印痕。從事主貼出的圖片可見，她腿上的黑線由大腿一直延伸至小腿直到腳踝位置，因為她皮膚白皙，所以黑線的顏色看起來也十分顯眼。事主表示該條黑線無論怎麼擦也擦不掉，令她擔心起身體健康，於是發帖向網民求救，還詢問這種情況下應該向醫院哪一科求診。

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有些網民分享自己是自從懷孕生小孩後黑色素與激素發生變化，也出現過類似的黑線，詢問樓主是不是正在懷孕，「我也有，懷孕時候長的，現在生完一年了，都不掉」、「是懷孕了嗎，我懷孕時腿後面也長了一條」；也有網民稱樓主有機會是因為免疫力下降，又或者是「血栓閉塞性脈管炎」，指如果線一直伸延至心臟，隨時有生命危險，直指「要去醫院看看，這個肯定不是正常狀況啊」，建議她到皮膚科檢查。

小紅書@舟皿

不過也有網民認為照片看起來跟健康完全無關，反而問她「是不是之前穿了一條緊身長褲，褲縫勒出來的痕跡，過會就會消失了」、「洗一下吧也許是褲子掉色了」、「最近有染頭髮嗎，實在是很像媽媽用的染髮膏流到脖子上的樣子」、「我怎麼感覺像什麼有顏色的液體滑過留下的痕跡」。不過事主就堅稱無謂多用力都無法清除黑線的痕跡。

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然而在同日晚上時間，女事主再度發帖更新狀況，表示「今天白天怎麼擦也沒掉，看了大家都一直說是染料，我就回家拿水沖也沖不掉，卸妝水也沒用」，但後來用手指超級用力的搓搓搓後，然後奇蹟發生了，黑線竟然漸漸消失，然且「掉了很多老泥出來」。只好十分不好意思地向網民公告「所以好像是泥…對不起各位虛驚一場」。

由於事情最終真相180度大反轉，引起了大量網民恥笑，留言反問事主「所以老泥怎麼變成一條線的」、「是什麼原理讓這條黑泥能走那麼直的線」、「重點不是線，重點是它怎麼來的」。有網民大膽猜測是因為「黏性的液體 例如奶茶，牛奶，飲料流到腿上，然後黏上了灰東西滴下來流了一身，乾了成泥了」，最終成為那一道貫穿全腳的黑線。不過網民也慶幸事主最終不必前往醫院，否則只會落得更尷尬的下場。

原帖：小紅書@舟皿

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