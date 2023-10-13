日本政府公佈最新水產出口數據　内地進口大跌6成、香港不跌反升?

日本今年首輪核污水排放已於8月24日進行，香港政府同日開始禁止當地10個都縣的水產品進口。不過日本農林水產省日前公佈的最新數字顯示，出口至中國内地的水產大幅下降，但出口至香港的水產量竟不跌反升？



日本2023年度的核污水排海計劃分四次，排放共計約3.12萬噸，8月24日開始將核污水排放入大海。本港政府宣布同日禁止來自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉等10個都或縣的水產品進口。據日本農林水產省10月6日公佈的最新資料顯示，8月當地出口至中國内地的水產比去年同期激減65.7%至36億日圓（大約港幣1.88億元），連續兩月下降。

反觀出口至香港的水產品，雖然海鮮（不含加工食品）的出口額較2022年8月下降5億日圓（大約港幣2,611萬元），但整體出口金額增長15.5%至69億日圓（大約港幣3.6億元）。當中受到核污水排放嚴重影響的帆立貝出口亦增長54.0%至9億日圓（大約港幣4,700萬元）。

内地全面禁止輸入日本水產物，港府亦對10個都縣出口的水產實施禁令（YouTube 截圖）

不過内地的出口金額大跌，而香港即使已經實施禁令但日本水產進口量仍不跌反升，難道是不能運到内地的水產都由香港接收了？環境及生態局局長謝展寰日前出席記者會時講到，以往很多都縣海產會先送至東京都入箱，再運上飛機出口，故會被標籤來源是「東京都」。而現在禁令生效後，則再改往其他地方入箱，或改為標籤生產地，指數字反升相信是基於市場適應貨運，配合法律要求。