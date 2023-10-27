農場餐廳疑被淋紅油 老闆狂寸債主花力追細數 網民：面對現實啦

位於深水埗的農場餐廳一向惹火，去年曾被前TVB藝人余德丞及2名YouTuber拍片道出負面食評，老闆陳興濤入稟小額錢債處，要求余德丞追討店鋪租金及電費共$1,466，近日餐廳疑被上門追債淋紅油，陳老闆不但在門口張貼「大字報」幽默還擊債主，更在FB發帖文揶揄債主用力追細數不如合力合法賺錢，帖文一出即惹起網民熱議。



農塲餐廳 FB 截圖

農場餐廳26日於Facebook專頁上發帖，指店舖鐵閘日前被淋紅油，但農塲餐廳仍照常營業，「最後幾天去還顧客支持的人情債!」即惹起暗示結業疑雲。文中更表示向每位債主道歉，不過行文卻句句有骨，「除了一句真心的對不起外。。。。。。千金易得，一將難求。。。。。舆期用人力物力去追回一些細数，何不和我合力，以合法合理合情的方式去賺一舊舊大錢」，最後更表示和字頭下，財來自有在八方。

而帖文還附有幾張店舖被淋紅油的相片，從相中所見，在鐵閘上的紅油旁邊，張貼一張「大字報」，更大大隻紅色字寫著「欠債還債」，「最後幾天去還顧客支持的人情債」，而該大字報上仍畫有一隻「牛魔王」。

帖文引來不少網民關注，不少網民坦言不撐老闆，「好嘢爭人錢唔還仲出個post教訓人」、「好心你咪再做餐廳啦，一早打工做份看更好過啦」、「如果我嚟你餐廳，食完嘢唔俾錢得唔得？細數嚟啫，唔係咁介懷下話？」，不過也有網民留言為老闆打氣，「陳生撐住呀！過兩日我會嚟幫襯支持你！你D扒係最好食架！」、「我下星期過來幫襯」、「加油，我會叫多啲朋友過嚟食」。而老闆及後也連發了幾個帖文報平安，又拍短片深夜在餐廳門口扮彈結他播歌。

余德丞（Dickson）試食後表情失去控制。（YouTube/@9BoThew 膠保廢）

陳興濤1987年創辦農場餐廳，主打牛扒、西餐等菜式，全盛時期有48家分店，惟及後經歷破產餐廳全線結業。2008年陳老闆東山再起開設5家農家意粉，惟最終均結業，至2015年起再度開設餐廳，目前僅剩下深水埗南昌街舖頭。

資料來源：農場餐廳FB