陰道鬆弛跟性愛頻率無關！私密處不緊緻的5大原因　1動作可改善

妹妹變鬆真的不是因為愛愛太頻繁！



私密處不再緊緻有感的秘密，已被許多專業醫師解開！大部分都是因為生育自然產、年齡增長、甚至和「急速減重」有關！

以下就來揭開陰道鬆弛的真正原因！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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造成陰道鬆弛的5大原因

原因1. 生育自然分娩：

懷孕是造成陰道鬆弛的主因之一，特別是採自然分娩的女性們，陰道會因嬰兒體形而撐大，經過擴張而彈性減弱。

原因2. 年齡增長：

陰道鬆弛是女性隨著年齡增長出現的一種生理狀況，大部分深受此困擾多為中年、更年期女性隨著年齡增長，女士雌性荷爾蒙逐漸下降，使陰道減少彈性，同時也會漸漸出現乾澀粗糙、疼痛、失去彈性等症狀。

原因3. 急速減重：

為了減肥而採取不健康的節食方式？急速減重會導致身體營養流失、代謝多餘水分、身體沒有攝取足夠的蛋白質，因而失去肌膚彈性，更造成陰道失去支撐，容易加劇鬆弛提早發生。

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原因4. 高熱量、高糖分：

高熱量、高糖的飲食，不只讓臉部看起來越來越老～也會深深影響身體功能，陰道也是一樣的！精緻飲食、高糖油炸等飲食方式，易減少肌膚修復功能，使陰道肌肉變得鬆弛、乾澀、沒有彈性。

原因5. 長期咳嗽或便秘：

千萬別小看咳嗽和便秘等經常發生的小狀況～一樣會導致陰道鬆弛！咳嗽與便祕都會運用到腹部力量，無形中增加腹腔壓力，再加上陰道壁的力量較薄弱，無法長期承受壓力，導致增加鬆弛機會。

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如何改善陰道鬆弛？可以這樣做！

方法1. 凱格爾運動：

正常情況下～產後女性陰道鬆弛會自行慢慢恢復，可透過「凱格爾運動」（Kegel Exercise）改善產後陰道鬆弛的程度，建議產後每天至少做 2 次、每次 5 至 10 分鐘，持續練習 6 個月以上，然而恢復效果有一定限度，無法恢復到產前陰道緊實狀態，建議可透過醫美手術效果較為理想。

方法2.陰道緊緻潤滑保養：

可使用Lip Intimate Care益生元平衡私密潤滑液作為保養，獨特添加益生元成分增強好菌、打造健康菌叢平衡，更添加瓜爾豆膠成分，可模仿女性滑潤度，無色無味水性基底，可作為男女床上幸福小幫手使用外，更是日常陰道保養最佳好物！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】