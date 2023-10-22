性愛教室｜女性自慰方法入門級懶人包和必學貼士　自我取悅不害羞

對女性來說，自慰可說是一個尷尬、難以啟齒的話題。但其實對於單身或性慾較強的女性來說，自慰只是一種解放自己慾望、取悦自己的方式，並不是什麼罪惡的事情。



除此之外，自慰其實可以幫助女性們輕易入睡、紓解壓力和燃燒脂肪，所以吃自己並沒有什麼不好啊！

那麼要如何自慰呢？以下這4個入門級別的自慰方法，就算單身也不會 dry 爆！

入門級別的自慰方法：

1. 枕頭

枕頭是最容易找到的自慰工具，可以選擇自己喜歡的大小、力度、速度，只需稍加一點壓力夾在陰部摩擦，慢慢找出讓自己最有感覺的部位。

2. 花灑／噴頭

這個可以躲在廁所裏進行，除了可以直接用手刺激陰蒂之外，還可以利用花灑或噴頭調校至自己喜歡的水力與温度，讓陰蒂得到更佳的快感。

3. 手指

有些女性喜歡更直接的方法，那麼可以使用手指以打圈圈的方式來按摩外陰部與陰蒂。當然，也可以用手指慢慢伸入陰道抽插以得到快感。

4. 情趣用品／性玩具

想要來點更刺激的，那麼可以入手購買帶有震動功能的情趣用品，不管是外置或內置的情趣按摩器，都能讓敏感部位帶來刺激。

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想要每次自慰都能達到高潮，得到想要的感覺，那麼以下這五個貼士就一定要學起來了。

自慰五大貼士：

1. 前戲

雖然這是個獨角戲，但不代表不需要前戲。根據臨牀性學博士指出，自慰不可以心急，這只會事倍功半，效果達不到。因此，在前戲的時段延長多一些些，就能更加增加刺激感和輕易達到高潮。

2. 敏感部位

每一個人都有屬於自己的敏感部位，不僅僅限於陰道陰蒂，有可能背部、耳朵、頸項、胸部、乳頭都可能是敏感地帶，帶來性快感。

3. 潤滑劑

並不是所有女性的陰道都能輕易分泌愛液，因此在自慰時可以使用潤滑劑，讓身體較容易達到興奮狀態。

4. 清潔性玩具

如果使用性玩具助興，那麼使用前後都必須要清洗，以免細菌滋生而感染陰道。

5. 手部清潔

如果喜歡用手自慰，那麼在自慰前一定要讓雙手與指甲邊邊都弄乾淨，如果還是擔心會有細菌，那麼可以購買手指套，配合潤滑劑使用，那麼就可以乾淨地自慰了。

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自慰並不是什麼羞恥的事情，最重要是可以解決自己的性需求之餘，還可以讓自己得到一定的滿足感。只要注意衛生，那麼自慰也可以很棒。

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