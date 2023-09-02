睡姿｜7種睡姿揭示你隱藏性格 渴望型睡姿最開放、這睡姿超自卑

許多人都想知道自己偏愛的睡姿是否能反映出性格特徵。過往也有外國研究睡姿跟性格特徵的關係，根據外國研究分析，過往有專家研究對每種睡姿的定義各不相同，但大多數研究者談論側睡、仰睡和趴睡，並將這些廣泛的類別細分為7個姿勢。



1. 胎兒睡姿

胎兒睡姿的名字來源於嬰兒在子宮中的形狀。在胎兒睡姿中，睡者的身體基本上蜷縮成一個球，他們側躺，雙腿和雙臂彎曲。這種姿勢在成人睡眠者中很常見，研究顯示，平均60%以上的成人大部分時間都是側躺的。年齡越大和體質量指數越高與更多的側睡都有關。

20世紀70年代，睡眠專家塞繆爾·鄧克爾(Samuel Dunkell)是第一個提出胎兒睡姿對應某些性格特徵的人。鄧克爾觀察到，胎兒睡姿的睡眠者傾向於更為焦慮和多愁善感。這與他描述的半胎兒睡姿的人既能適應又能良好調節形成對比。

胎兒睡姿 (網上圖片)

2. 原木睡姿

雖然原木睡姿也是一種側睡姿勢，但它與胎兒睡姿有很大不同。當採用原木睡姿時，睡者雙臂和雙腿都伸直了，所以他們的身體就像一根直木頭。睡眠科學家克里斯·伊茲科夫斯基（Chris Idzikowski）聲稱，偏愛原木睡姿的人具有社交性，並且與他人較容易交往容。雖然這些都是有吸引力的特質，但他警告說，這種公開性和相信別人的傾向可能會使他們輕信別人。

原木睡姿(網上圖片)

3. 渴望睡姿

在渴望睡姿中，睡者看起來好像在伸手去觸及或渴望某些東西。他們的雙腿和雙臂都伸直了，就像原木睡姿一樣。不同的是，雙臂並不是放在兩側，而是向前伸展。

根據伊茲科夫斯基的研究喜，歡渴望睡姿的人傾向於更為開放，雖然不如喜歡原木睡姿的人那麼開放。渴望睡眠者也可能會持懷疑和愛擋別人的態度。

渴望睡姿(網上圖片)

4. 士兵睡姿

在士兵睡姿中，你的身體睡得就像士兵站立那樣直。雙腿沒有彎曲，你的雙臂直直地躺在身體兩側。伊茲科夫斯基聲稱，偏愛士兵睡姿的人安靜內斂，但也有很高的標準。一些人可能會發現士兵睡姿有助於減輕壓力點。雖然仰躺可能會在人平躺時引發反流性食管炎，但對於那些頭部稍高的人來說，症狀會減輕。

士兵睡姿(網上圖片)

5. 海星睡姿

當你像海星一樣睡覺時，你仰躺著，雙臂靠近枕頭，雙腿伸直。伊茲科夫斯基說，海星睡眠者重視友誼，雖然他們不喜歡成為注意力的中心，但這種睡姿的人善於傾聽，並樂於幫助他人。

海星睡姿(網上圖片)

6. 仰睡

仰睡姿勢是繼側睡姿勢之後的第二受歡迎的睡姿。一項研究發現，超過三分之一的睡眠時間是仰躺的。基於他在1970年代的研究，睡眠研究員鄧克爾聲稱，仰睡的人更有自信。鄧克爾還說,仰睡的人相比其他睡姿的人更具開放性和尋求刺激。

仰睡(網上圖片)

7. 趴睡

在自由落體睡姿中，趴睡的人雙手放在枕頭上或枕頭周圍，頭轉向一側。伊茲科夫斯基聲稱他的研究顯示，自由落體睡眠者具有社交性，可能傾向輕浮。然而，他們更敏感，可能因批評或極端情況而感到不安。

在所有睡姿中，趴睡是最不受歡迎的。睡眠研究員鄧克爾認為，趴睡的人傾向於焦慮、衝動、強迫和僵化，他說這些特徵很適合會計、銀行和管理方面的工作。同樣，1980年和2002年的研究人員也發現，趴睡的人更容易焦慮，自信心較低。

資料來源：sleepfoundation, Youtube頻道「維思維WeisWay