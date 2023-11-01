港男列外傭6大間接收入　實質月薪$XXXXX好過做醫生！網民:精算師

香港人忙碌工作工時長，大部份人都會聘請外傭幫忙在家工作，打點好家裡事務又可以照顧小孩老人。近日，就有位僱主在社交平台發帖，表示工人姐姐的每月收入其實比想像中高，更是勝過醫生和律師等高薪厚職的工作。



近日，一位僱主在Facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發帖，他稱聘請工人姐姐的支出比實際的基本工資更高。他將外傭的收入分為直接收入和間接收入。首先是工人姐姐每月的基本工資約$4,730港元 。然後都是工人姐姐的間接收入，分別是$3,000港元的住宿費、$2,500港元的伙食費、$300港元的咖啡錢、$850元的仲介費及機票和$100港元的雜費（包括水電媒等）。

甚至他直指「姐姐每月直接和間接收入有$11,480。算低收入嗎？這收入勝過印尼醫生和律師。」該位僱主將直接收入和間接收入加起來，更指工人姐姐的每月收入共有一萬多港元，以此算法直指外傭的收入勝過印尼醫生和律師的薪酬。

根據勞工處聘用外籍家庭傭工的標準僱傭合約，僱主要為外傭提供免費膳食，或不少於 $1,173 港元的膳食津貼，以及免費住宿。而且，合約中同樣列明僱主須負責外傭的機票支出，包括聘請後來港及完成合約後離港的費用。故此，向工人姐姐提供住宿和日常飲食等都是僱主對外傭的基本供應，以及需要負責外傭的往返原居地交通費用，但都被該僱主計算為工人姐姐的間接收入。

大量網民都看不過眼，留言抽水：「手機叉電費都好襟計」更有網民認為僱主太過份：「咁計法不如真係唔好請了」、「你咁介意計算呢啲野，建議你立即炒左姐姐，每個月慳返皮幾嘢！」、「同你打工都幾慘，成個精算師咁。原來好似你咁計我都好高人工，一個月用公司電費水費，飲咖啡，伙食費，輕鬆又賺多一萬」。但同樣有部分苦主認同這位僱主：「水費電費真係一個double」、「工人在時水費1500，4人用炒左水費變成650」。

根據勞工處聘用外籍家庭傭工的標準僱傭合約，自2023年9月30日起，外傭的規定最低工資已上調至每月$4,870港元。除非是2022年10月1日至2023年9月29日之間簽訂的合約，則維持最低工資每月$4,730港元。