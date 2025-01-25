狗狗扭Patpat可能是大病先兆？獸醫列8大健康警號：打噴嚏都有關!

不少港人都有養寵物，把牠們當作家人一樣。因此當狗狗生病時都會十分擔心、儘快帶牠去看醫生。不過即使牠們有不適或者生病，有時候也不是那麽容易發現。有獸醫就分享了主人們要注意的8個跡象，原來狗狗走路時扭屁股也可能是大病先兆？！



日本生活網站「eltha」分享一篇有關如何儘早發現寵物生病的文章，當中訪問「ガイア動物病院」的松田唯院長，他指「只有飼主能發現寵物疾病跡象」，建議透過日常與寵物玩耍、撫摸等增加親密接觸，也能較早發現疾病。不過因爲貓狗不能説話，有時候主人未必能夠即時發現。松田院長就提出8個注意項目，若出現下列症狀，就應及早帶牠們求診。

獸醫列寵物健康8大警號

【糞便】軟、水狀、長期腹瀉、排便困難、排便時發出怪叫、在地上磨擦屁股

【尿液】顏色濃淡不一、氣味變重、有血絲、排尿不順、失禁

【精神】無精打采、叫牠也不想動、反應遲鈍

【食慾】比平常吃少一半以上、對新的食物沒有反應

【眼睛】眼屎像膿液、眼睛分泌過多眼淚、充血

【嘔吐】經常嘔吐、嘔吐物有異物、反覆大量喝水後嘔吐

【呼吸】咳嗽、打噴嚏、呼吸頻率快慢不定、大聲打鼻鼾

【走路】走路時搖晃屁股、腳不完全貼地、腳步拖拉

松田院長表示心臟病、腎臟和癌症是貓狗中最常見的三大病，以上的一系列徵狀都可能有關。而動物疾病進展快，松田院長建議每半年帶牠們檢查一次。日常中與寵物玩時嘗試檢查牠的嘴內部，或將其翻轉並觸摸其兩側和腹部。 看看牠們有沒有毛髮稀疏、皮膚變紅、出現腫塊或有不喜歡被你碰到的位置，就能儘早發現寵物的病徵。除此之外，若寵物雖吃了東西但體重減輕、舌頭顏色異常或耳朵有異味等也應即時求醫。