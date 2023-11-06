內地女住紅磡星級酒店收警告信　被指房內藏一物再犯罰4位數:冤枉

通關後中港兩地人往來頻繁，偶爾也會遇上不快事。近日有內地女來港入住紅磡某星級酒店，入住兩晚後竟收到酒店的警告信指酒房範圍內不能吸煙，更指再犯會罰款，事主怒極向酒店了解，最後真相竟是這樣。。。



小紅書截圖

近日有內地網民在小紅書以「香港酒店避雷XXXX！冤枉客人還陰陽怪氣」為題發文，指日前因辦事來香港，在紅磡一間星級酒店住了兩個晚上，她指入住期間幾乎一直會待在房裡，沒叫客房服務，垃圾也沒收，晚上打算出門吃飯時，卻驚見房門貼張紙，內容大約指酒房客房及所有公眾地方內嚴禁吸煙，如再發現會向客人收取每次港幣$1000的清潔費，令樓主百思不得其解，「說我抽菸。我？ ？ ？我一個人來的而且我根本就不會抽啊。」

《假面酒店》劇照

樓主於是到前台了解狀況，對方指有職員在她的垃圾裡發現了煙頭，經理更向她展示一張圖片，圖裡面是垃圾有煙頭。樓主大呼「冤枉」，要求對方檢查CCTV以證清白，而更令樓主氣結的，是當時經理的陰陽怪氣，「經理就說，啊呀小姐，抽煙也不是什麼大事，又沒罰你錢，沒有任何後果的。如果你實在不高興，我跟你道歉行了吧？代表清潔給你道歉？其他的我也什麼都做不了了。 」樓主要求對方查明後要誠懇負責任道歉」，「而不是一副 你需要道歉那就給你道歉的態度」。

《假面酒店》劇照

不少網民均同情樓主遭遇，並叫對方報警，「警察不一定能實際上幫到你什麽，但酒店經理知道你報警不想麻煩肯定不是這個嘴臉跟你説話」，網民更分析指若是樓主的是煙頭會有唾液，「你問他需不需要報警，做個化驗，如果不是你的你需要他們賠償精神損失費，以及不排除吿他們誹謗你」、「好明顯係酒店管理層處理態度問題，香港有旅遊協會，消費者協員會等等投訴渠道」。

《假面酒店》劇照

及後樓主更新酒店回覆，指店方調查房間刷卡記錄，最後證實根本沒有工作人員進過房間，「清潔和清潔主管還言之鑿鑿說絕對就是我房間，結果一查刷卡記錄直接傻眼」，也認為員工處理方式不對，向她口頭道歉，但樓主認為店方出了書面警告故要求店方書面道歉，並強調不希望他們處理清潔，「畢竟都是打工的不容易，記錯也可以理解」。

資料來源：小紅書