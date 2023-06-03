酒店前員工大爆免費升級房間3大技巧　遲到好過早到？網民:長知識

大家旅行住酒店有沒有試過遇到酒店為自己「免費升級」房型？如果有試過的話必定會感到相當高興，畢竟一下子省下了房間的差價，也可以享受更好的房間設施。不過你又有沒有想過，酒店是以什麼準則為客人免費升級？是隨機挑選還是有準則？一位前員工早前在社交媒體大爆，其實有3大技巧可以提升被免費升級的機率！



《假面酒店》劇照

一位網民在社交媒體發帖，詢問酒店為何會有「免費升房」的機制，好奇是不是因為訂了同一間房間的客人「續住」，才提供另一間客房給客人。後來帖子吸引了曾任酒店前台的員工解答。他透露「免費升房」其實除了客人的因素外，更大的原因其實是為了酒店的利益。

👉內地遊客激讚香港Melody語錄塗鴉！看不懂但覺有趣：為何惡搞她？

他解釋道當客人預訂酒店房間時，大多都是選擇「最經濟最實惠」的最低價格房間，但現實是低價房間數量有限，一旦房間全數訂完（可簡稱超賣），只剩較貴的房型的話，高價房間會無人預訂賣不出去，影響整體酒店的入住率。對於這種情況，酒店當然不能坐視不理，所以會將部份選擇低價房間的客人，升級至更高級的房間，以平衡低價房間至高價房間的數量，便可以一直出售低價房間。另外，他也透露酒店提升入住率是「酒店店長」的考核範圍之一，因此，為客人升級房間除了可提升酒店入住率外，也可以為酒店、為自己升遷換來好評，「酒店何樂而不為呢？」

《今晚瞓酒店》劇照

除此之外，酒店前員工網民也大方分享，只要掌握以下3個要點和技巧，就可以提升住酒店時被前台職員Free Upgrade的機率！他表示第一點：有會員升級機率大增，直言如果擁有該間酒店的會員，「一般你基本上提前訂房，訂價格最低就行的，前台會直接給你升級房間的」；第二點：遲到原來好過早到！他表示當客人「到酒店辦理入住手續時比較晚，低價房間沒有了」那就會提供更高級的客房給客人（編輯也試過凌晨12點入住單人房，結果直接升級成4人家庭房...）；第三點：記得有禮貌！他透露如果客人有禮貌的詢問升級，只要「房間充足的話一般都會升級的，記住多說好話」、「除非那個前台看你不舒服，就想讓你原價住」。

👉女子遊泰國網紅獅子Cafe被咬！疑店員一行為惹禍＋事後僅道歉了事

《今晚瞓酒店》劇照

網民對於前員工的詳細解釋就表示「長知識了」，也驚覺原來以往被「免費升房」不是因為自己比別人特別，原來只是酒店剛好沒有低價房間提供，自己根本不是幸運兒。不過無論如何，被Free Upgrade入住更高級的房間總是開心事，只需好好享受，不須想太多！

👉內地網民笑稱「港人3寶」 可一眼分辨港人！這款鞋子一秒露餡..