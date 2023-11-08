港男轟無老鍋$XXXX龍蝦亂收費　批「黑店天花板」網民一原因唔撐

香港人向來熱愛食火鍋，尤其打邊爐放題，但若想食質素就一定會選散叫的火鍋店。不過火鍋店的海鮮若單獨落單多不便宜，近日就有網民在社交平台狠批香港一間由台灣來港的過江龍火鍋店售價太貴，一隻龍蝦要三千多元，小費以外還有附加費，大轟是「黑店天花板」。



小紅書@小鴻煮意截圖

近日有港人在小紅書以「香港無老鍋，黑店天花板，$3288一隻的龍蝦」爲題，大呻無老鍋的價格不透明、亂收費，表示自己「作爲香港人，感到羞恥」，並附上一整張收據力證自己，全行14人點爆昂貴海鮮，一共點了2隻澳州龍蝦（一隻$3,288）、加拿大象拔蚌拼澳州鮑魚2份（一份$2,988）、無老自家製海鮮拼盤2份（一份$1,688），此外還有清酒及紅酒數支、肉類、火鍋配料等，85折後埋單$28,005。

事主認爲菜單上沒有明碼實價標明龍蝦價錢並不合理，餐廳只以口頭形式報價「5斤龍蝦，每兩$41，$660/斤」，而最引人注目的就是收據上的「附加費」，控訴店方晚上11時後要加$800延長分店營業時間一小時，事主表示該一小時連「連冷氣也沒有」。

小紅書@小鴻煮意截圖

帖文一出後迎來不少人熱烈討論，事主控訴無老鍋龍蝦價錢不合理，但不少網民認爲在香港吃龍蝦本來就昂貴，$660一斤其實是正常價錢，更被網友質疑不是香港本地人，是自己「要面」不願問清楚價錢，質疑事主是「充大頭鬼」，結賬後不服氣才po上小紅書，「你唔似係香港人囉，係香港人都知出街打邊爐食海鮮貴，尤其龍蝦連殼計，點會唔問清楚價錢就叫？」、「正常香港人落單前會先看海鮮、磅、價錢」。

無老鍋回覆傳媒指，餐廳經理有明碼實價向客人報上龍蝦價格，事主知道價錢後才下單，並無不合理收費。另外，由於尖沙咀分店營業時間去到晚上11時，經理有提前跟客人說明延長時間需要額外收附加費，客人當時表示理解和同意，而冷氣部分因需要提早向大廈申請，故此無法提供，希望客人明白與體諒。

資料來源：小紅書@小鴻煮意