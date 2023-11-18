日網爆紅心理測驗揭「你減肥失敗原因」選蘑菇瘦了又復胖無限循環

減肥可說是女孩們一輩子的話題，總是努力了許久卻仍不見滿意的成果？快試試以下這則日網爆紅心裡測驗，一秒測出「減肥失敗的原因」！



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測驗→憑直覺從以下4種選項中，選出秋天最想吃的食物

A. 蕃薯

B. 烤魚

C. 栗子

D. 蘑菇

選擇A蕃薯→來自朋友的誘惑

特別容易受到朋友影響，屬於朋友一揪，使命必達的類型～因此，在減肥時期，你容易因為朋友的聚餐邀請而破功，建議在聚餐前先吃八分飽，或者是請朋友將吃飯時間提早，如此一來不僅能赴約與朋友相聚，又能避免減肥計劃被打亂。

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選擇B烤魚→容易厭倦

減肥是一場長期戰爭，持之以恆的決心絕對是關鍵，你能夠在短時間內充滿動力與行動力，卻容易對同一份減肥菜單感到厭煩、進而破功，甚至出現補償心態而暴飲暴食！建議以2-3種減肥菜單替換，讓你在減肥這條路上，也能瘦得開心又健康～

選擇C栗子→食慾、容易嘴饞

身為吃貨，減肥對你來說簡直是酷刑，尤其是要忌口宵夜的部分，更令你往往一想到要減肥，就心灰意冷、果斷放棄～建議採取循序漸進的減肥方式，別一開始就極端的控制飲食，先秉持著「多吃一口、多動一點」的觀念，養成運動習慣後，再慢慢調整飲食習慣～

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選擇D蘑菇→三分鐘熱度

急性子的你容易因為減肥無法在短時間內看到成效而興趣缺缺，甚至衝動嘗試極端的減肥方式，導致總是在瘦了又復胖中無限循環～建議你試著將減肥融入生活，養成運動習慣與調整飲食方式，或者是揪上三五好友一起減肥，會使你對於減肥更有動力唷～

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】