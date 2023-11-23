小紅書女遊港充值八達通指阿姨態度極差！被網民反斥：大聲唔係惡

香港服務態度｜去到一個陌生的地方旅游時，自然有不同的文化需要入鄉隨俗，也希望得到當地人的熱心提點，而不少人來到香港旅游時，因爲香港人一般講求效率，所以一般服務業的態度都被人詬病，而最近有位内地女就在小紅書分享自己的遭遇。



圖片來源：小紅書@藍姐姐在新加坡 截圖

有小紅書用戶以「香港某些阿姨能否對旅客溫柔一點啊」爲題，批評香港從事服務業的阿姨不僅沒有耐性，還講話兇、大聲以及粗魯，形容身邊第一次來的10歲小孩看著這些阿姨的表情和語氣都嚇到了，直呼「為什麽Hong Kong 人講話要這麼兇呢？」

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事主認爲在香港的服務態度很差，表示第一次去7-11儲值八達通，因爲不清楚便直接把卡和現金一起給收銀阿姨，卻遭到阿姨大聲粗暴地重複說了三次「你把錢給我就行了，不用把卡給我」，又埋怨該阿姨不告知方法該如何操作，「心想不把卡給她，那怎麼幫我充飽錢進去呢？」最後是靠便利店的途人告訴要把卡片放在感應器上，才順利增值。

圖片來源：小紅書@藍姐姐在新加坡 截圖

而另外就是自己在香港機場買電話卡的時候，看到兩個六十多歲的大姐工作人員對待男旅客也是呼呼喝喝，自己到商場幾個小店的老大姐們也是類近的態度，指香港阿姨的態度十分惡劣，「被你們的態度衝擊了」。

圖片來源：小紅書@藍姐姐在新加坡 截圖

網民：大聲唔代表係惡

而事件一出後評論兩極化，有不少香港人在留言解釋，「大聲唔代表係惡」、「玻璃心」、「想要好服務去奢侈品店和五星級飯店吧」、「你直接反駁回去就好了，你說你第一次充卡，不太懂流程」，而内地人認爲香港的服務態度的確有待改善，更在評論區反駁「感覺香港服務業的人都很壓抑的樣子，就像一個地雷一樣，一碰就爆」、「我去香港點餐都膽顫心驚的，怕慢了或說錯了被罵」、「天天下了班回去睡籠屋，精神變態啦」、「她們對誰都一樣」。