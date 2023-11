日本男尊女卑？小紅書女遊日發現餐廳服務員一細節凸顯男士優先！

【日本男尊女卑?】日本是不少香港人熱愛的旅游景點之一,但其文化與香港多少也有點分別,甚至隱約有點男尊女卑的情況出現,熱愛到日本旅游的你,又注不注意到呢?



圖片來源:小紅書@新加坡慕慕家 截圖

近日有位新加坡女在内地社交平台小紅書上,以「一個細節看出日本的男尊女卑」爲題,分享自己年頭與老公在日本旅游的體驗,大呻自己在日本一間餐廳觀察到的文化差異,隨即引起不少網民留言評論。

服務員一細節反映男士地位

事主與其老公到日本一間餐廳點了一份二人套餐,除了毛蟹是一份之外,其餘餐點都是兩人份,事主表示,雖然自己比較靠近廚房的位置,但每一次上餐時都先端給老公,然後再端給事主,事主表示直到服務員上毛蟹才發現這個細節,「直接把螃蟹擺在我老公的面前,並告訴我們這是兩個人一起吃的,我就很奇怪,既然是兩個人一起吃的,那應該放在我們兩個人中間吧」,其後事主老公跟服務生在三確定後才把螃蟹推到事主面前。

圖片來源:小紅書@新加坡慕慕家 截圖

網民分享類似經歷

事主其後便直接用中文向老公表達不滿:「日本這邊的餐館好像不懂什麼叫女士優先」,但服務生竟懷疑聽懂了,在毛蟹之後的餐點全部都是先端給事主,再端給其老公。

事件一出引來廣大網友熱烈討論和共鳴,並分享自己到日本旅行的經驗,「這算啥,日本很多餐廳女生一個人去吃飯他們不接待」、「親身經歷今年在一家100年歷史的老店吃日料,我們2個點了一模一樣的套餐,上菜的時候女服務生把菜先傳給老公,老公說『Give it to my wife,Lady first!』她說:『In the Japanese culture, men first!』」、「日本朋友說去盆裡泡澡,因為那個水是一直加熱,一家人共用的,然後順序先是爺爺奶奶,再是爸爸孩子,媽媽最後泡,給我驚呆了…」。但也有留言表示是事主「坐錯位」,「日本的座位有高下之分,你坐的位置離走道/廚房更近是所謂的下座,所以服務人員會默認坐在裡面的人位置更高,所以會先端給你老公」。