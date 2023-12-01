譚仔邀澳洲爆肌消防員訪港 　網民想消防猛男講譚仔話及人工呼吸

每年「澳洲消防員月曆」都由一眾爆肌消防員充當模特，盡展爆肌勇猛姿態，經常都成為網民熱話。近日譚仔雲南米線（譚仔）和譚仔三哥米線（三哥）宣佈即將邀請3位澳洲消防員訪港，讓港人近距離大飽眼福，旋即成為網上話題。



譚仔和三哥邀請了參與2024年澳洲消防員月曆封面拍攝的3位消防猛男，分別是來自澳洲布里斯班消防局的Brenden Purvis和Ricky Smith，還有來自澳洲墨爾本消防局的Michael Galanos。譚仔和三哥其實早有預告即將舉行與消防員有關的活動，更是大放譚仔和三哥的姐姐手捧消防水柱的畫面。

而這3位澳洲消防員將於12月6日起訪港3天，出席宣傳譚仔及三哥新推出的熱鍋系列。市民在12月8日當天更有機會與消防員一同食熱鍋。同時間他們亦為「大樹下善待動物庇護站」慈善籌款，市民只要向有關機構捐款，就可以和3位消防猛男近距離合照或簽名。亦可以購買限量附有簽名的2024年澳洲消防員月曆，令一眾粉絲期待。

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網民一聞好消息就興奮留言：「Too hot to handle」、「唔知到時有冇消防員扮譚仔阿姐講譚仔話」、「等睇同佢影相嘅男人多過女人」、「我當場暈低可摸耳幫我人工呼吸」、「大隻佬攬貓貓影相」、「Brenden真係好正」。