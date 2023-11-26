韓版Coffee｜全韓最辣瑜伽老師Nana　頻晒螞蟻腰蜜桃臀吸51萬粉絲

迎戰食慾之秋，最怕一個不留神管不住嘴，腰上的游泳圈一層又一層堆疊……聽朋友說瑜伽是個鍛鍊體型的好選擇，也因此無意間發現這位有著身材高挑、體態完美的韓國瑜伽老師Nana.un（나나윤，IG@nana.un），經常在Instagram平台上分享辣照與健身相關資訊，搭上她精緻的五官，已成功擄獲51萬名粉絲。



韓國「最辣瑜伽老師」Nana

身材凹凸有致的韓國網紅Nana，被網友封為「最辣瑜伽老師」，過往還有自創運動服飾品牌，而她自己就是最佳代言人，不管是瑜伽運動服或是性感比堅尼、泳裝，都能看到她大方展露多年健身的成果，勻稱的肌肉線條，配上零贅肉螞蟻腰，尤其是微笑蜜桃臀，太辣啦！

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正所謂「「世上沒有醜女人，只有懶女人。」我先去健身房繳錢了！

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