台男遊港驚見茶餐廳只收現金　呻：國際大都會八達通信用卡都不收

數碼支付固然方便，但對遊客來說就可能變成不便。近日有台灣男遊客在社交平台分享遊港經歷，以為八達通和信手卡可通行無阻，沒料到茶餐廳只收取現金、微信支付、支付寶，不滿茶餐廳的對待方式，令他覺得自己「被店員當成賊」。



茶餐廳只收現金、微信支付、支付寶

近日，一位台男在Facebook發帖分享來港旅遊在香港茶餐廳經歷，他稱在茶餐廳飯後結帳時，才被店員告知店內不接受八達通、VISA、MASTER信用卡等支付方式，而只接受微信、支付寶及港幣現金支付。對於茶餐廳收費平台的限制，他指「對於一個『正常的外國人』來說，沒有微信、支付寶才是正常的，一個國際大都會的店家不接受VISA、MASTER信用卡才是反常的，更何況八達通是香港本地的支付工具，店家竟然不接受。」令他覺得茶餐廳的支付平台不足，更是不符合香港的基本配套。

《愛回家之開心速遞》劇照

一般情況下，店員會要求食客放低私人財物或證件作抵押，然後到附近銀行提款找數。台男就指「於是被店員當成賊，要我把八達通卡押在櫃檯，等我出港幣現鈔才要還我卡片。」台男認為店員的做法不友善。直至他走了一段距離才找到銀行，以信用卡預付100元港幣，再返回茶餐廳付費時，「店員非常晚娘臉孔（冷淡、苛刻的臉色），很不屑地找我40元港幣。」台男形容店員態度冷淡，一臉無情，更是不屑的態度向他找續。「店員講話用吼的、找錢用丟的，這樣的服務業態度前所未見。」

《恭喜八婆》劇照

事後，台男怒斥「就為了一頓60元港幣的早午茶，搞到遊興（遊玩的興致）都沒了。」最後旅遊景點都去不成就決定返回機場，直言「再也不想受氣了」。對於茶餐廳收費一事，令他感到香港不再像以往的香港。

《堅離地愛堅離地》劇照

網民都紛紛留言：「去旅行唔帶夠現金發脾氣」、「在大陸遇過不收現金的，在新加坡遇過只收卡的，在台灣跟馬來西亞遇過只收現金的，結論，甚麼都帶著就對了」、「港式茶餐廳一向不收信用卡的」、「出國還是得帶小額現金......有錢好辦事」、「我懂這種尷尬，明明有八達通卻莫名其妙不被接受，好像被當成白吃白喝的」。