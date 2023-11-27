新移民呻火鍋店炒散辛苦又受氣收工爆喊　網民教別忍：到處有工作

新移民剛來到香港，除了住宿問題外，最擔憂的就是找工作，在未有穩定工作前，不少人都會選擇做時間比較彈性的炒散，但近日就有一位新移民因爲第一次在香港炒散而爆喊。



（圖片來源：小紅書）

近日有位新移民以「在香港的第一次炒散之新移民」爲題，大呻自己在香港第一次工作且炒散的經歷，表示自己「從沒做過飲食行業」，在11月月頭剛拿到身份證便在觀塘一家火鍋店工作，報更報了兩天晚上5點到12點，「負責收拾桌面和擺餐具，還要抹餐具打掃衛生拖地」、「讓我推著車仔會收餐盤，滿了後在推去後廚給洗碗阿姨」。她表示，經理安排了一位阿姐指導，雖然工作感覺很累，但依然給自己打氣，更在晚上11點提早下班。

（圖片來源：小紅書）

事主：真的非常的無語

但到第二天就「嚟料」了，事主表示自己「真的非常的無語」，在第一次來的時候沒有人跟她說要去收銀處拿耳機，到了第二天晚上6時後開始不停有人在耳機叫事主，被罵一頓拿耳機後就「叫我做這個，做那個，全程好似我負責的區域就我一個人，不停要收餐，擺放餐具然後又要裝滿個推車，真係好重，要你堆滿碗碟推著不停行，然後先可以推去後廚換車，全程沒停過。」

事主更表示好像做什麽都是錯，上了這一天班覺得好失落、失敗，更覺得自己一無是處，到12點下班時，更在回家的路上爆喊，更大呻「炒散的人不是人嗎？大家都係搵兩餐啫！」

《陽光姐妹淘》劇照

有關帖文引來不少香港網民留言，有網民認爲事主不應強忍情緒「你要調整心態，我做了這麼多年餐飲，最近出去炒散也是被人罵，很多店對炒散態度不好，你要當他們放屁，炒散有一個好處，東家不打打西家，誰對你態度不好，懟過去，反正不怕失業，到處都有工作，別讓自己委屈」，「經理對我說話態度不好，我當場懟回去了，要受氣就不是這個價了」、「你慢慢會習慣這生活節奏，個個以為香港薪水高，真是要做嘢架，無得停架」 、「你真棒，我拿身分證後從來沒勇氣去做餐飲，就是怕遇見你遇見的那些人」。