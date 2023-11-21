猝死｜年輕也有風險？醫生揭6大習慣致猝死　轉季瞓醒咁做易出事

猝死的個案無處不在，不論健康生活習慣的人，還是常常做運動的人，都會有出現猝死的風險。台灣重症醫療醫師黃軒就在其社交平台發帖，他分享了6個人人都會輕易忽略的猝死因素。為了自己、家人、伴侶的著想，立刻改掉這6個生活習慣，可大大減低猝死的風險。



《我要準時下班》劇照

近日，台灣重症醫療醫師黃軒在其Facebook專頁「黃軒醫師粉絲專頁」發帖分享健康的人突然猝死的6大原因，他指「好好健康的人，為甚麼會如此呢？尤其是沒有心血疾病史，乖乖按時服藥。也沒有抽煙，沒有熬夜，沒有喝酒，猝死前沒有甚麼不舒服啊？」為了解答網民的疑惑，他綜合了6大導致突然猝死的因素。

1. 一覺睡醒馬上起床

黃軒醫師表示「秋冬季節起床，可以慢慢賴床起床，而不是一腳踢開溫暖被窩。沒有人和你比賽下床速度，你要知道被窩裏的溫暖是救命的啊！」身體保持了一整晚的溫暖，忽然接觸到冷空氣，皮膚受冷的反應就是立即收縮體內的血管，故而有人一下床就猝死。黃軒醫師建議在秋冬季節應要慢慢起床，並先穿上保暖外套。確保四肢和身體暖化，在棉被未去除之前，確保溫差不會太大，避免發生猝死。

2.用冰水洗臉刷牙

有些人習慣用冷水梳洗，為求清醒剛睡醒的自己。但冬天時份依然這樣做隨時害了自己！黃軒醫師建議洗臉刷牙時要溫水才可以洗臉刷牙，只是打開熱水和冷水交和一下，再來慢慢洗臉刷牙，就可以避免臉部和血管被冷水急凍收縮而猝死。還有伸懶腰的動作就不要在浴室裡面做，「忘了浴室是最容易猝死的地方之一。浴室濕氣重又陰冷，最容易發生猝死。」

《皮諾丘》劇照

3.洗澡前後脫衣服太久

冬天人人都喜歡用熱水洗澡暖身，但千萬不要以為這樣就足夠禦寒！因為洗澡前後要脫衣服，就是離開了水源的時候光著身體。而洗澡後的水珠依然在皮膚上，接觸到凍空氣就會全身瞬間顫抖不已。黃軒醫師就建議記得將毛巾放在較近自己的地方，並馬上擦掉水珠穿上衣服。緊記不要在寒冷天氣下赤身太長時間。

4.忽略耳朵和頸部的保暖

黃軒醫師指「看過很多猝死病人，幾乎猝死前都是完全沒有保護耳朵和頸部的。」外出抵禦冷風身體四肢都保暖到並未足夠，大多數人都會忽略了對耳朵和頸部的保護。耳朵薄薄的，沒有身體內厚厚的脂肪增暖，而頸部集中了腦袋和許多細小的交感神經和血管。所以，只要謹記穿上一條頸巾和耳罩就可以保命，天氣寒冷時身體的每個部位都要做好保暖措施。

《當你沉睡時》劇照

5.衣服穿錯次序

黃軒醫師憶述「有次急救一個心臟猝死病人，醫護人員剪開衣服急救，才發現可能誘發他猝死的原因之一是，他只穿著2層T恤加外套，裡面竟然沒有毛衣呢！」這種穿著在寒冷時不能保存自己的身體溫度，更是一直失溫，就很容易心血管馬上緊縮猝死。黃軒醫師建議正確的冬季穿著應是「三文治」穿著，最裡面是棉衣吸汗，中間是毛衣維持身體溫度，外面才是防風防水的外套。這樣才能夠一直保持身體所需的溫暖。

6.運動猝死

適量的運動對身體有益，但最常見的猝死原因都是運動引致，例如沒有做熱身就突然運動、劇烈運動後急停下、高山處於缺氧環境或做不熟悉的運動。人體在沒有運動的狀態下，血液回流至心房，只靠靜脈收縮就足夠。但是我們在劇烈運動時，心臟每分鐘要輸出比沒有運動時高出6至17倍。肌肉血流量也要增加超過25倍。加上遇到外面冰冷的環境，血管卻相反地一直持續收縮，甚至梗塞了心臓血管。這時心臟血液回流必定不足，就很大可能出現猝死。因此，寒冷天氣下做運動要更加小心。

《大步走》劇照

天氣開始寒冷，氣溫亦急劇下降。除了保暖身體以防傷風感冒，都要由生活習慣入手，減低猝死的風險。如果家裡人都有同樣的習慣，就多加提醒。千萬不要忽略生活習慣的保暖措施。

資料來源：Facebook黃軒醫師粉絲專頁