京城怪物5大賣點　朴敘俊韓韶禧仲有《魷魚遊戲》一演員卡士強大

全球引頸期盼的《京城怪物》終於官宣～第一部將在12月22日上線、第二部則會在明年的1月5日跟大家見面！光是看到朴敘俊、韓韶禧兩大高顏值主演在預告中舉起步槍那堅定又深情的眼神，就讓儂編想一窺兩人身後隱藏的故事。



這次就為儂粉們一一盤點了《京城怪物》的5大賣點，期待掀開1945年舊時首爾的神秘面紗！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、世界觀超新穎

《京城怪物》背景設定於1945年春天的「京城」（首爾的前稱），故事發生在一座神秘的「甕城醫院」中，一名神秘企業家，同時身兼當舖老闆，以及一名偵探，觀眾將一同探究他們如何為了生存而奮戰，齊心面對一種由「人類貪婪」所產生的怪物。海報中所展現的是1945年甕城醫院中的神秘氛圍，以及士兵們身穿防護衣所戒備的事物，這更加激起全球觀眾對於《京城怪物》的期待！

二、角色設定超吸睛

朴敘俊飾演金鈺堂當舖的老闆「張泰尚」，是京城中最富有、最有影響力的人物之一。由韓韶禧所飾演的「尹采玉」，是以「完成不可能任務」而聞名的偵探。身世迥異的兩人將攜手深入探索1945年神秘而動盪的世界。對於朴敘俊、韓韶禧兩人將會有什麼樣的遭遇與發展，讀者們肯定已經開始感到好奇！

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三、男、女神養眼搭檔

男主角朴敘俊因出演《梨泰院Class》、《金秘書為何那樣》而家喻戶曉，在現正熱映的《Marvel隊長2》中也展現了不同的面貌，粉絲們表示非常期待他在《京城怪物》中的武打戲份；有著「男女通吃級美貌」的女主角韓韶禧則是出演《以吾之名》、《無法抗拒的他》以及BTS柾國的熱門單曲《Seven》的MV而人氣爆發，在主演《夫婦的世界》後還被封為「最美小三」。小編已經開始敲碗兩位高顏值搭檔在此部劇中擦出的火花！

四、堅強的主演陣容加持

這部的主演陣容還包括《怪獸與葛林戴華德的罪行》的「娜吉尼」金秀炫、「國民媽媽」金海淑、《財閥家的小兒子》趙漢哲和《魷魚遊戲》魏嘏雋。每一位都「身經百戰」、演技不在話下，相信他們都能很完美的詮釋劇中角色！

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五、黃金製作團隊打造

該劇是由《浪漫醫生金師傅》姜銀慶編劇，並與《Stove League》鄭東允導演合作，從卡司到製作團隊都是黃金陣容，故事又融合了歷史謎團、扣人心弦的懸疑劇情與令人惴惴不安的元素等，小編覺得一定是韓劇迷們2023年底必追的強檔好片！

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