日網票選2023韓國最美女星TOP 5　金泰希被TWICE周子瑜揮底排第3

韓國演藝圈可說是美女如雲，如宋慧喬、孫藝珍這種女神級別的外貌，更是至今都讓人難以超越，而近期日網 Rankingoo 更發起了全新的票選活動，以「 2023 韓國最美女星」為題票選出了 TOP 10 榜單，其中今年以《Moving 異能》收穫人氣的韓孝周拿下第九，明年即將赴台開唱的大勢女團「IVE」成員張員瑛則拿下第六！



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TOP5：朴敏英

在「韓國最美整形範本臉蛋」之稱的朴敏英，出道以來創造出不少知名的角色，如：《城市獵人》中為愛不惜一切的金娜娜、《七日的王妃》中苦情虐戀的王妃慎彩景以及《金秘書為何那樣》中聰明能幹的金微笑，多變的樣貌、出色的演技都備受觀眾、業界人士認可，除此之外，更是大家公認的「男神收割機」，近年的新劇不僅與朴敘俊、金材昱、宋江等男神合作外，招牌的陽光笑容、纖細的神材都無一不受大家羨慕，但私下的朴敏英卻與女神外表擁有極大的反差，不僅個性爽朗、活潑愛笑外還格外的大膽，更曾在綜藝節目上直接大膽抓蛇，如此反轉的人格魅力，想要不圈粉都難！

TOP4：BLACKPINK Jisoo

作為全球現象級女團 BLACKPINK 成員之一的 Jisoo，不僅是團隊中妹妹們的精神支柱，是 BLACKPINK 的門面擔當，精緻立體的五官、清新的氧氣感是相當典型的韓系美女，加上自帶一股清冷氣質，不僅數次登上《ELLE》、《VOGUE》等時尚雜誌封面，更收到國際大牌 Dior 的邀約成為全球代言人，就連 Dior 的 CEO 都曾公開表達了對 JISOO 的喜愛，魅力無極限的她在成為時尚新寵兒的同時也不忘自己的本業，今年不僅與成員們一起完成了《BLACKPINK World Tour「Born Pink」》的演唱會，更推出了首張個人 SOLO 專輯《ME》，成為首位獲得「百萬銷量」稱號的 K-pop 女歌手寫下全新紀錄的同時，更宣布將接演新劇《流感》並擔任女主角，多元發展令粉絲相當期待！

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TOP3：金泰希

韓國演藝圈公認的天然美女金泰希，早期就憑藉美貌出名的她，不僅是各大品牌愛用的廣告寵兒，天然的美貌更獲封為「韓國第一美女」，連韓國整形醫生都認證她真的是天生的美人胚子！而除了擁有出色的外貌、優渥的家境外，金泰希本身對自己的要求也很高，不僅初中三年以滿分完成學業，大學更考上韓國第一學府首爾大學，是大家認證的「人生勝利組」，而今年雖已 40 歲並是兩寶媽的她，自從和 Rain 結婚後就鮮少出現在螢光幕前，今年有幸以驚悚劇《有院子的家》回歸小螢幕，保養得宜的狀態令觀眾驚艷外，歲月似乎從沒在她身上留下痕跡，依舊精緻的五官、脫俗的氣質分分鐘就令觀眾淪陷外，依舊出彩的演技令人印象深刻，雖目前尚未有再接新戲的消息，但相信不久後就能再見金泰希回歸的！

TOP2：TWICE 周子瑜

身為 Twice 門面擔當的子瑜，因從小就對舞蹈有極大興趣，並在參與舞蹈教室成發時被韓國JYP公司發掘，加上老師的引薦，當時年僅 13 歲的她就這樣成功被選為練習隻身前往韓國追夢，在經歷過 3 年漫長的練習生時期後，終於在 2015 成功以 Twice 的成員身分出道，而自出道起就子瑜因柔美的鵝蛋臉、清秀的五官受到許多關注，圓圓的杏眸、高挺的鼻樑長線偏於清純甜美風的她，很快就擄獲了一眾粉絲的心，除了擁有漂亮的臉蛋外，私下的子瑜更是一位運動小天才，不管是射箭、滑板都難不倒她，還曾因參與韓國特別節目《偶像明星運動會》，並在綜藝中大展射箭技術，超標準的射箭姿勢讓《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）的導演轉發外，2019 年更是以超優美的姿態 4 箭正中紅心，超美動圖更是在粉絲間廣為流傳，出色外貌多次讓她入選世界百大美女，動人美貌備受國際認證！

TOP1：少女時代 潤娥

人氣女團少女時代出身的潤娥，不僅是大家公認的「最強門面」，更是一位集偶像歌手、主持人、演員於一身的全方位藝人，加上天生麗質的突出外貌，不僅讓她一出道就成為廣告界寵兒外，更接下過不少化妝品、飲料、時裝品牌等廣告拍攝，可說是業界愛用的產品代言人之一，而近幾年事業重心朝演員方向發展的她，也創造出不少令人印象深刻的作品如：電影《機密同盟》、《極限逃生》以及電視劇《THE K2》、《黑話律師》等都是被獲觀眾好評的戲劇，自然、穩定的演技也更她獲得了「演技豆｣ 的稱號，今年更憑藉新劇《歡迎來到王之國》引起關注，可愛又討喜的角色設定擄獲了不少粉絲的同時，也在全球累積了不少人氣，後續還有一部與安普賢合作的全新電影《2點的約會》等待上映，相信屆時定會造成不少話題！

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