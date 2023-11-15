Jennie@BLACKPINK耗50億韓元「用現金買豪宅」入住首爾富人區
撰文：聯合新聞網
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近來大家都在關注韓國女團BLACKPINK四位成員續約的問題，不過經紀公司YG娛樂至今尚未公布正式結果，但韓媒近來則爆出團員Jennie砸下50億韓元在首爾買下豪宅，入住富人區，而且是直接付現金。
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據韓媒「Biz Hankook」報導，Jennie買下首爾龍山區的「UN Village」的高級別墅「LATERAS HANNAM」，在2021年2月簽約先付了5億韓元訂金，到今年7月就付完最後尾款45億韓元，而且全都用現金沒有貸款，如今已入住，據悉，豪宅約87坪，總共5房3衛，李鍾碩之前也住在這。
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