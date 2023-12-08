日女住温泉旅館亂用一電器　吸入霉菌致過敏變肺炎：咳到斷肋骨

步入冬季天氣乾燥，不少人都會在家中開加濕器維持濕度。不過，若長期開著加濕器有機會導致肺炎，引發劇烈咳嗽，甚至可能會有生命危險！



正常情況下，人的喉嚨有黏膜和黏液的保護，可以防止病毒和細菌的進入。當喉嚨乾燥時，保護屏障功能就會惡化，喉嚨直接受到刺激，就容易發炎和感染。另外，乾燥會令覆蓋眼睛的淚水乾涸，導致「乾眼症」發癢疼痛等症狀。因此，加濕器是現代人乾燥天氣下的恩物，日媒FNN早前訪問女演員矢沢心時，她就分享到自己因爲旅行中使用的加濕器而不幸患上「加濕器肺炎」。

矢沢講到自己最近與丈夫旅行到溫泉旅館住了兩晚，在回家的路上開始咳嗽、咳痰不止，但沒有發熱等感冒症狀，吃藥後也完全沒有效果。 到診所求醫照X光片時，竟發現由於過度咳嗽，右側兩根肋骨及左側一根肋骨出現裂痕並骨折。最終被醫生告知是患上「支氣管肺炎」和「過敏性肺炎」，相信是「加濕器肺炎」所致。

近畿中央呼吸系統中心呼吸內科倉原優先生講到，「加濕器肺炎」是由於吸入加濕器滋生霉菌等雜質後釋放的水氣，引起肺部過敏反應而導致的肺炎。由於這是過敏性肺炎而不是傳染病，所以即使服用感冒藥和抗生素都無效。而且因爲「加濕器肺炎」需要胸部CT掃描才能診斷，在普通診所很難診斷，患者可能被判斷為患有感冒或細菌性肺炎。

早前節目《ザ！仰天ニュース》亦有分享過「加濕器肺炎」的專題，當中搞笑藝人會原雅分享自身經歷，講到他爲了溫存喉嚨狀態喜歡長時間開加濕器，不僅是冬天，夏天也會把濕度調至70%以上。每日習慣使用加濕器的會原在2020年3月開始身體出現不適，經常發燒，長期有疲勞感，更開始出現呼吸困難、臉色發白的症狀。

+ 7

在妻子勸説下到診所檢查的會原，被醫生轉介後即時入院。原因是他患上了間質性肺炎，令血液中的含氧量過低，炎症長期延續更會令細胞纖維化，更難治療。當天深夜，會原的病情持續惡化，必須連接人工呼吸器，並注入類固醇。進入深切治療部後一度生命垂危，危殆三日後病情漸趨穩定，才可以拆除呼吸器。

會原被醫生診斷患上「加濕器肺」。日本衛生局表示保持適當的濕度能有助維持氣道黏膜濕潤，從而阻隔細菌。不過他們建議的濕度是維持50%至60%之間，會原則習慣將濕度設定到70%以上。過高的濕度會造成反效果，令空氣中更容易產生細菌，長期吸入人體就會產生敏感、發炎。會原開始出現症狀時是3月，而入院是5月7日，兩個月左右就惡化至有生命危險須入住深切治療部。

錯誤使用加濕器不會即時出現問題，而是經長時間慢慢發展，令人更難發現。症狀出現時可能會快速惡化。所以大家在保濕同時也要注意自己是否正確使用，在加濕器內加水後4至5天後就會開始滋生霉菌，因此建議每天換水，並每周清潔一次，才可以避免患上加濕器肺等的健康問題。