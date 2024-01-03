2023回顧｜韓國9位年度話題女演員《假面女郎》李寒星出道即獲獎

回顧2023年的韓國影視圈也是各種神仙打架！從去年年初大熱的復仇爽片《黑暗榮耀》再到揭開網紅生態圈醜態的《絕世網紅》每一部作品都引發關注度。



小編整理了9位2023「話題女演員」名單，跟著小編一起往下看！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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2023 韓「話題女演員」1.《黑暗榮耀》林智妍

從2022年底一路紅到2023年的《黑暗榮耀》講述被欺凌的女高中生文同珢在成年後向施暴者展開復仇的故事。由林智妍飾演校園惡霸女「朴涎鎮」，在劇中每次出場都以華麗浮誇的造型搭配令人發寒的「歪嘴笑」讓觀眾看得牙癢癢，時不時狂飆髒話和大吼大叫將涎鎮目中無人的個性刻畫的很到位，而這個角色也順利讓林智妍拿到《2023亞洲影藝創意大獎》「最佳女配角」的榮譽。

2023 韓「話題女演員」2.《黑暗榮耀》金赫拉

同樣出演了《黑暗榮耀》的金赫拉在劇中飾演「朴涎鎮」的跟班吸毒女「李蓑羅」，肌膚白皙的她染上一頭金髮搭配充滿血絲的眼球和這個角色的形象完美匹配，也讓她成為配角群中話題度第二高的女演員。在劇中一幕演出因吸毒產生幻覺和蛇共戲的場面也成為了韓劇經典名場面之一！

2023 韓「話題女演員」3.《今生也請多指教》申惠善

《今生也請多指教》改編自漫畫家李惠創作的同名網路漫畫，講述由申惠善飾演的「尹珠媛」帶著每一次前世記憶重生尋找愛人的故事。尹珠媛在劇中靠著前世累積的經驗一步步進入真愛「文瑞夏」的家族企業工作，個性爽朗大方的她也毫不害羞的狂丟直球告白，如此豪邁的純愛戰士收穫大批觀眾的好感！

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2023 韓「話題女演員」4.《絕世網紅》朴圭瑛

挑戰全網最敢拍的《絕世網紅》深深刻畫了現今流量時代的醜聞百態，由「Netflix親女兒」朴圭瑛飾演的「徐雅莉」在陰錯陽差至下進入先前與自己毫無關聯的網紅世界，行事作風大膽又特立獨行的她帶著觀眾一步步揭開網紅圈的醜態，這部劇也因寫實的劇情被網友評價「根本網紅圈紀錄片」！

2023 韓「話題女演員」5.《假面女郎》Nana

早年以女團After School出道的Nana就因美貌和魔鬼身材收穫了不少目光，2023年靠著《假面女郎》中飾演整容後的金貌美成功掀起話題，也因Nana曾入圍和獲選過多次「TC Candler 世界百大美人排名」，因此這個和她本人匹配度極高的角色詮釋起來自然是面面俱到，去年也受到珠寶品牌邀約赴台參加活動，再次驗證了Nana2023年的關注度不容小覷！

2023 韓「話題女演員」6.《假面女郎》李寒星

《假面女郎》中另一位神還原的角色「整容前金貌美」由李寒星飾演，時尚設計系畢業的她非本科出生，在1:1000的試鏡率中雀屏中選，作為第一部出道作品也成功獲得大眾的關注和知名度，這個角色也讓李寒星順利拿下《第31屆大韓民國文化演藝大獎》「電視劇部門優秀女演員獎」，期待在未來能看到李寒星更多元的面貌！

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2023 韓「話題女演員」7.《戀愛不可抗力》曹寶兒

《戀愛不可抗力》劇情講述獲得300多年前被徹底封印的禁書的女人和成為禁書犧牲品的男人之間「不可抗力」的愛情故事。由曹寶兒飾演的「李洪朝」和路雲飾演的「張信裕」高顏值的搭擋看了超養眼，確認關係後兩人更是撒糖灑好灑滿，各種親吻、甜言蜜語樣樣來！追劇就是要追這種大方放閃的甜甜放閃劇啦。

2023 韓「話題女演員」8.《Moving超異能族》高允貞

《Moving超異能族》是韓國首次嘗試製作超能力及超級英雄題材的動作驚悚劇集，由高允真飾演的「張喜秀」有著再生的超能力，在一場「1打17」的打鬥場景中全身佈滿泥巴上陣，拍攝完後雙腿更是佈滿瘀青，連前去探班的趙寅成看到都上前關心，沒有因為美貌而怠惰的敬業精神讓高允真成了網友心中的女神！

2023 韓「話題女演員」9.《走進你的時間》全汝彬

翻拍自台灣人氣電視劇《想見你》，《走進你的時間》在開播前後從選角到劇情都充滿了討論度，34歲的全汝彬乾淨的氣質飾演女高中生「韓俊熙」毫無違和感，劇中一人分飾兩個性格截然不同的角色也讓觀眾看到全汝彬精湛的演技， 2023年也透過電影《蜘蛛窩》獲得《第44屆青龍電影獎》「最佳女配角獎」！

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以上9位2023年話題女演員，讀者們最喜歡哪一位呢？

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