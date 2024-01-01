2023回顧｜年度10大韓國綜藝邊套最紅？《單身即地獄3》僅排第4

快成為多巴胺中毒者吧！冷冷的冬天就要窩在家追劇啊！2023年的韓國綜藝可說是百家爭鳴，節目類型五花八門，不論是愜意的旅行日記、殘酷又震撼的生存戰，還是心動曖昧的戀愛日誌等等，韓國製作組總是能紀錄下每個人最真實的模樣，透過一顆顆鏡頭呈現出高品質的畫面，推陳出新的素材及環節也讓出演者們之間擦出意想不到的火花。



《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，蒐集了2023年十部必看的韓綜，有許多突然爆紅的出演者或是在社群流行梗，都經常出自於這些節目，快點跟上小編的腳步好好認識他們吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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NO.10 《偶然成為社長3》

《偶然成為社長》是由兩位身為「都市男人」的男演員車太鉉和趙寅成，共同經營鄉村超市的實境秀節目。兩位主持人都是韓國家喻戶曉的大咖男演員，從第一季經營國內鄉村雜貨店、第二季經營規模更大的折扣超市，2023年第三季更飛過大半個地球，到美國西部經營超大型美式超商，展開全新的冒險。

本季節目找來眾多大咖演員韓孝周、金亞中、朴京林、林周煥、朴秉恩和尹敬浩一起來打工，不僅又能再次見到《異能》中的神仙趙韓CP，更讓觀眾能一探明星們有別於劇中的角色，私底下互相討論、張羅營業事宜的親民模樣。

NO.9 《街頭女戰士 Street Woman Fighter 2》

去年《街頭女戰士》一開播就迅速成為最熱門的話題節目，由Mnet電視台邀請8組代表韓國的女子舞團競演。參賽者有「KAI身邊最漂亮的女舞者」no:ze、「YG的御用伴舞」LEEJUNG、「KPOP編舞始祖」LIA KIM、「Justin Beiber 舞團」Kirstin、「朴載範最性感伴舞」Hoeny J、「SM頂級編舞家」BADA等知名舞者。

參賽者編製的〈Hey Mama〉和〈Smoke〉舞蹈挑戰更引爆全球cover，韓國藝人SEVENTEEN、少女時代、Red Velvet、IVE等都接力跳過。舞者們身價也因此暴漲，陸續接下廣告邀約，更成為綜藝節目的常駐嘉賓。

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NO.8 《劉QUIZ ON THE BLOCK 3》

《劉QUIZ ON THE BLOCK》由南韓國民主持人劉在錫和曹世鎬共同主持，節目中透過簡單談話或是突擊問答，探討平凡人的日常生活，期望在街頭上也能打造屬於他們的人生舞台，為大家擺脫疲憊的日常。有時也會邀請韓國重量級藝人上節目，用深度訪談了解藝人內心深處的另一面。

2023年9月更邀請了韓國天團防彈少年團（BTS）的成員金泰亨（V）擔任嘉賓，通過劉在錫的採訪，這位巨星透露了自己從練習生到出道的心路歷程，「原來他們還有經歷過這種低潮期」、「劉在錫的主持功力都能讓來賓很自在地暢談」、「好喜歡這種真摯的談話」。

NO.7 《換乘戀愛3》

《換乘戀愛》是韓國串流媒體TVING所推出的戀愛實境秀，找來多對已經分手的情侶們入住同一個公寓，演播室則邀請知名藝人觀察出演者之間的互動，前任和新歡相互的拉扯和曖昧，讓觀眾看得又糾結又心動。

《換乘戀愛》前兩季都在開播後馬上爆紅，被網友譽為「戀綜天花板」，不僅找來的出演者都極優質，每一對情侶的揪心過往和心動進行式都是看點之一，像是年下男賢圭對空姐海恩說的「明天見阿，姊姊」，就成為了當時韓國最轟動的撩人語，而《換乘戀愛 3》也即將在12月底播出，讓死忠迷們都引頸期盼。

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NO.6 《Biong Biong地球娛樂室2》

《Biong Biong地球娛樂室》為知名的製作人羅䁐錫PD所製作的超人氣新概念綜藝節目，找來4位藝人李恩智、MIMI、李泳知、安俞真出演，故事背景設定為4名勇士為了抓住逃到地球的月球兔子而聚集在一起，展開冒險。2023年的第二季更將節目場景拉到冰天雪地的芬蘭，4位搞笑綜藝魂滿點的女藝人，經常無意間製造許多笑料，而總是讓製作組非常頭痛的忙內黨（李泳知、安俞真）也成為逗笑觀眾的主因。

這檔節目在開播後就獲得很高的討論度，每逢播出日，不同的片段總是能霸佔各大社交平台，「羅PD像是在帶著4個不聽話的女兒出遊一樣」、「隨機舞蹈真的超級好看，4個人每次都在搶鏡頭」。

NO.5 《魔鬼的計謀》

《魔鬼的計謀》（The Devil's Plan）為串流龍頭Netflix推出的心理戰遊戲綜藝節目，猶如真實版的《魷魚遊戲》，由製作《大逃脫》、《女高推理班》等熱門推理節目的鄭中淵PD所執導，此實境秀邀請12位橫跨多領域的嘉賓，像是YouTuber、當紅K-pop藝人、主持人、網紅、主播、律師、圍棋棋手等各種職業的參賽者出演，12個人一起生活7天6夜，透過比賽和合作的方式，共同競爭高達新台幣約580萬的冠軍獎金。

節目看點不僅在於超高規格的製作陣容，還有完全無法猜測的反轉劇情，參賽者之間的鬥智鬥勇也非常精采，「節目真的很還原小型社會生活。」、「這次在遊戲設計上很厲害的一點，讓這群人可以在有很多情感連結的基礎上，更增添遊戲中有時要對峙。」

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NO.4 《單身即地獄3》

《單身即地獄》從第一季到第三季都創造出超高收視率，是相當具有話題的戀愛實境節目，單身出演者來到荒島上尋覓對象，順利配對成功的男女，才能離開這座島，在「天堂」度過浪漫約會夜。 第三季以更上一層樓的卡司火辣回歸，開播後立即佔據Netflix熱播榜前三名，不只出演者的顏值身材都和以往一樣在線，每位成員的個性都非常鮮明，且各自的目標也都很明確，可以窺見海王、海后精彩的高手過招時刻，讓這季討論度極高。

值得一提的是，這季女成員之間的「雌競」非常激烈，原先是好友的關係，在節目上卻成為競爭對手，用盡各種小心機將中意的人選收入囊中。人物之間的關係也隨著每一集發展不斷進化，不會有停滯不前的情況，讓觀眾們總是很期待下一集。

NO.3 《體能之巔：百人大挑戰》

《體能之巔》為韓國生存競賽節目，可說是比《魷魚遊戲》更地獄的激烈鬥爭。節目邀請一百名擁有完美體格的參賽者，包括奧運選手、職業格鬥家、健美選手、退役軍人等等，展開一系列的激烈生存戰，篩選出力氣、耐力、敏捷度、平衡感、意志力都最頂尖的選手。

第二季借鑒第一季的爭議，更加嚴格檢視每位參賽者的背景，且擴充了整個拍攝規模。出演者們也都在節目後大爆紅，多位女健身者刷新了大眾普世的審美觀，「重新愛上健康美」、「更想練好蜜桃臀了」、「看得好讓人熱血沸騰」。其中擁有「江南蘋果」的沈音燈不只有眾多追隨的學員，連韓國天團BTS成員的J-Hope都曾表示自己非常喜歡看沈音燈的健身影片。

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NO.2 《PEAK TIME》

《PEAK TIME》為JTBC電視台推出的全球偶像選秀節目，由人氣節目《Sing Again－無名歌手戰》原團隊所製作，更請來少女時代Tiffany、Monsta X周憲、JAY PARK、BTOB李旼赫等資深偶像擔任導師，為韓國第一個以「團體賽」展開的偶像生存節目。分成「新人部門」、「推進器部門」及「暫停活動部門」，同時另設個人形式參賽的「一人團體部門（1인 팀 섹션），共四個部門進行評選，最後留下6個隊伍將安排舉行巡迴演唱會，冠軍隊伍則可獲得高額獎金並發行新專輯。

開播後因為多樣化的組合賽，引來網友極高的討論度，2023年PEAK TIME不同隊伍也先後分別來台開唱數次，在台灣累積了許多粉絲，各個隊伍的多樣魅力都超級圈粉。

NO.1《BOYS PLANET 少年星球》

《BOYS PLANET 少年星球》可說是2023年最火爆的韓國選秀節目，製作組將95名練習生分為K組韓國組（Korea）、G組國際組（Global）2組進行對決，最終排名最高的9位組成男團「ZEROBASEONE」出道，每位出道成員都兼具著出色的實力及帥氣外貌。

選秀一直都是韓國綜藝節目中最有話題度的類型，彷彿是將青春及熱血濃縮而成的紀錄片，透過節目讓參賽者獲得不少死忠粉絲。因此，ZEROBASEONE在出道後便迅速以出道曲獲得音樂節目的冠軍，被稱為「最強新人組合」，大街小巷也充滿著該團的各種廣告或應援板，令人不禁驚嘆迷妹的力量果真不容小覷。

年度必看十大韓國綜藝（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年12月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2023韓國綜藝節目』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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