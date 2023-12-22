2023回顧｜年度10大日本超人氣動漫　咒術迴戰、鬼滅之刃排第3、4

2023年進入尾聲，對動漫迷來說這一年相當地幸福，不僅有許多新作品如雨後春筍般接力上陣，許多劇迷敲碗已久的經典神作也迎來續集或最終篇章，無論你是喜歡搞笑、溫馨、浪漫，亦或是熱愛讓人熱血沸騰的的動作類型，今年都有許多精彩之作值得珍藏回味，再加上抓耳的動漫主題曲，更將每部作品深深烙印在粉絲心中。



《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查2023年網友討論度最高的十大熱門日本動漫，一起來看看你心中的神作有沒有上榜吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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No.10 《在異世界獲得超強能力的我，在現實世界照樣無敵～等級提升改變人生命運～》

這部動漫全名不含標點符號，就有31個字，讓代理商木棉花直呼「一口氣念完會斷氣」，經討論後官方決定簡稱為《異世升級，現實無敵》。與其他作品不同，是由日本作家美紅創作的輕小說改編而來，講述主角天上優夜，因身形肥胖備受家人與學校師生的欺凌，唯有祖父願意重視與支持他。然而，這樣的生活卻在祖父過世後發生了改變，主角某天意外發現祖父房間通往異世界的大門，在異世界裡主角變身成擁有超強能力的大帥哥，後來更成功逆轉人生的故事。

網友表示「如果男主沒遇到通往異世界的門，那真的就會一直可憐的悲慘人生下去」、「這部男主角變帥後幸福來的好突然」、「撇開老套的異世界後宮題材，畫風跟戰鬥畫面看起來不錯」。

No.9 《殭屍100～在成為殭屍前要做的100件事～》

當世界末日降臨，你的夢想清單完成了幾個？《殭屍100》講述的是一位青年天道輝，畢業後滿腔熱血投入夢想中的產業，歷經三年後，整個人卻被黑心企業消磨殆盡，變成宛如喪屍般的社畜。直到某天喪屍潮來襲，天道輝的生活才從黑白轉為彩色，即便身處煉獄般的場景，仍樂觀思索，並列下100件變成喪屍前想做的事情的故事。

雖然動畫目前因生產延遲只播出9集，但因為漫畫NTR事件，使作者遭到炎上，加上動畫及真人版同步上線，引起高度討論；劇情中寫實的社畜生活，也引起上班族的共鳴，「邊看邊思考人生是正常的嗎」、「血汗公司代入感太強」、「第一集就做得很好 打中社會人內心 寧願末日也不要上班」。

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No.8 《機動戰士高達 水星的魔女》

歷經七年漫長的等待，鋼彈系列終於在2022年迎來新作《機動戰士高達 水星的魔女》，並於2023年4月播出第二季，這部主要在描述一段把詛咒變成祝福的故事，打破以往風格，首次以女孩作為主角，此外，新穎的故事設定也同時滿足新舊粉絲，「老IP需要跟著時代進步，水星的魔女很完美地詮釋了這句話」、「水星魔女嶄新的風格和劇情令人耳目一新」。

有趣的是，今年1月份第一季完結時，最後驚天一掌的劇情發展，令粉絲震驚不已，就連負責演唱片頭曲《祝福》的YOASOBI團員ikura也發文表示「現在不是說祝福的時候...」，還好在7月2日播出最終回時，編劇大河內一樓用美好的大結局，為大家送上滿滿的祝福，為這部劇劃下完美的句點。

No.7 《擁有超常技能的異世界流浪美食家》

說到美食番，你會想到哪一部作品呢？《擁有超常技能的異世界流浪美食家》主要講述一位普通上班族向田剛志，因一場異世界的勇者招喚儀式，意外開啟異世界的冒險之旅，原以為毫無用處的「網路超市」技能，卻在這趟旅程發揮超常效果。

透過動畫細緻的作畫和生動的描述，將漫畫裡的美食一一完美呈現，觀眾不單單只是看主角冒險，更期待每集會變出什麼料理，透過畫面讓觀眾也能深刻感受到美食的魅力與烹飪帶來的樂趣。此外劇中另一大賣點，還有主角身邊的從魔們吃下美食後的反應及影響，網友分享「這部就是一直吃吃吃，便利商店無敵」、「這部片會看到，才剛吃飽看到又餓了」、「這部不只美食作得很好 其他設定跟日常也很棒啊」。

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No.6 《SPY×FAMILY間諜家家酒》

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》於2023年10月7日開播第二季，該劇描述間諜「黃昏」、殺手「約兒」、會讀心術的超能力女孩「安妮亞」，以及能預知未來的超萌大白狗「彭德」，一家四口攜手展開驚險又刺激的故事。故事結合搞笑、溫馨與動作，擁有大批的粉絲，去年因劇中安妮雅經典的表情與「哇哭哇哭」，還帶起一波風潮。

官方近期也預告，劇場版電影主題曲找來Official鬍子男dism加持，令粉絲相當期待，「挖苦挖苦！我好興奮」、「預告看起來就走柯南劇場版路線玩大的」、「原創故事來說，反而可以期待大場面呢」。

No.5 《葬送的芙莉蓮》

《葬送的芙莉蓮》的劇情，主要講述擁有千年壽命的精靈族魔法使者芙莉蓮，與勇者一行人，在結束十年討伐大魔王的冒險之旅，所有人相約50年後再一起欣賞流星雨，但隨著故事推進，芙莉蓮因夥伴相繼離世，而開始思考生命的涵意，同時帶出夥伴間深厚的感情羈絆，以及面對物是人非時芙莉蓮的心境轉變。

這段冒險旅程對芙莉蓮來說，不過佔了生命中的百分之一，卻深深地影響了她的後半人生，細膩溫暖的故事情節，感動了許多劇迷，「沒想到會看到哭，芙莉蓮不管是文戲還是動作戲都改編好棒」、「看第一集都會有新的感觸，然後就哭了」。

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No.4 《鬼滅之刃》

《鬼滅之刃》2023年有兩大作品輪番登場，分別是作為「先行上映」的劇場版《鬼滅之刃上弦集結，前進刀匠村》，以及第三季的「刀匠村篇」。「刀匠村篇」的劇情，除了揭開刀匠村的神秘面紗外，也描述「霞柱」、「戀柱」與風柱的弟弟「不死川玄彌」背後的故事與轉變，最後禰豆子的變化，更埋下大量洋蔥，看哭不少網友，「最后一集我哭死」、「我好喜歡這次刀匠村篇的動畫製作」、「最後的結局看完直接忍不住」。

官方也公布第四季《鬼滅之刃 柱稽古篇》將動畫化的消息，預計2024年春季上線，新的視覺圖同步釋出，引起網友高度期待，「期待柱訓練！」「期待！最喜歡蝴蝶忍」。

No.3 《咒術迴戰》

《咒術迴戰》第二季「懐玉・玉折篇」及「澀谷事變」於2023年7月6日接力登場，「懐玉・玉折篇」時間軸從2017年回推至2006年的春天，描述五條悟及夏油傑兩人高中時期深厚的友誼，「澀谷事變」則拉回主線劇情，描述的是兩人打破昔日兄弟情誼，在澀谷展開一場大戰。此篇章另一大看點，即是現代最強咒術師五條悟遭封印，咒術師們在失去最強戰力後如何應對，精采的打鬥戲碼，讓粉絲看得相當過癮，「澀谷篇就最好看」、「這個篇章真的超級精彩，從頭打到尾，死傷慘重！超級黑暗」。

此外，開播後日本東京澀谷區一棟大樓，恰巧發生火災，讓民眾開玩笑表示「一定是壺搞的鬼」、「大家怨氣太重 ，真的產生特級咒靈了嗎」，這件事也成為該劇的小插曲。

No.2 《我推的孩子》

「謊言也是一種愛」，《我推的孩子》看似偶像番，實際卻是推理復仇的故事。偶像看似光鮮亮麗，其背後所付出的努力與承受的言論壓力，卻是一般人難以想像的。這部最大的看點，不單只是戀愛話題，同時也揭露演藝圈各種黑暗面及競爭壓力，以及粉絲追逐偶像時的心境變化，此外更帶出網路欺凌的社會議題，網友心疼表示「欺凌那段很有感，情緒堆疊的很好」、「小茜被欺凌那集，壓迫感超重」、「加入批評聲跟努力的片段的對比很棒」。

除了劇情大膽、暗黑外，主題曲找來當紅人氣組合YOASOBI演唱，破億的洗腦神曲，更是為這部動畫掀起現象級狂潮，製造更多的話題性。

No.1 《進擊的巨人》

《進擊的巨人》自2013年開播至今，高潮迭起的劇情，一直擁有相當高的討論度，作為許多人心中的頂尖之作，陪伴大家走過10年青春歲月，終於在2023年11月播出最終回，迎來精采大結局，即便該劇早在2年多前漫畫就已經完結，但這次動畫播出後，仍讓許多粉絲相當不捨與感動。

這部曠世巨作不只在劇迷的心中留下許多的反思與啟發，就連聲優們也備受感動，日前「100カメ」官方於社群上公布一段影片，女主角「米卡莎」的聲優石川由依，在最後配音時哭了出來，並表示自己就像與這部作品一起長大，這10年的歲月能平安錄製完成，真的是太好了。劇迷也紛紛不捨表示「哭阿！十年的神作」、「真最後的最後，一路好走了我的青春」、「看到里維兵長最後那段，真的很難忍住淚水」。

超人氣日本動漫TOP 10（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月1日至2023年12月6日，共約1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2023十大日本熱門動漫』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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