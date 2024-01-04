半島酒店廁所驚變遊客景點　內地大媽分享$0蚊5星級服務：好豪華

半島酒店作爲香港老牌五星酒店，經常有不少旅客慕名而來，在早前聖誕節更是人山人海，特意到半島酒店的外墻打卡留念。而近日就有位大媽發帖文分享向半島酒店「借廁所」經過，引起網民熱議。



小紅書截圖

有位内地大媽在社交平台小紅書以「去半島酒店上了個廁所」爲題，分享自己當時借厠所的經歷及緣由，表示自己與女兒出了尖沙咀地鐵口去維多利亞看夜景，走到半島酒店門口，在讚嘆夜景、打卡之際，突然女兒人有三急，「我閨女說想尿尿，這咋整啊，也沒有公共廁所啊」。

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大媽「靈機一觸」可以進半島洗手間，便帶女兒走進酒店大廳。她表示畢竟不是酒店住客和餐廳客人，自己也不好意思，「有個工作人員專門負責開門關門，我都有點悵了」但女兒「尿急」也在所難免，只好硬著頭皮「借廁所」。大媽指進去後裏面有個大聖誕樹可以拍照，然後竟不慌不忙的繼續幫女兒拍照片，打卡完畢後才問工作人員廁所的位置，「他們說在二樓，我們上去，裝飾的真漂亮，廁所也很豪華」，更直問女兒「你啥時候能賺錢也讓我能住這一晚」，而女兒卻令人哭笑不得「等100年吧！」

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事件一出後引來不少兩地網民留言，驚覺有許多内地網民和應大媽，不少内地網民都在半島酒店「借過廁所」，「我也去借過廁所，還是頂樓酒吧，裡面那個廁所是真的很漂亮」、「其實我相信正常的飯店 ，你跟他們講一聲，都會讓你用他們廁所的」、「我感覺半島酒店廁所會變成景點」、「我也去了上廁所，富麗堂皇宮殿一樣」、「十年前的爸爸也帶我去半島飯店上過廁所，那時候剛上國中，沒有在那裡消費，非常惶恐」、「我們一群人也是這樣去半島用廁所，付出$0又可以享受一下5星級的服務」，但也有部分網民都直言其實附近有公共厠所，更直指大媽「丐幫」、「去K11的廁所，漂亮得很」、「對面就有公廁」。